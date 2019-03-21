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Eğitim-Bir-Sen’den ’Çanakkale’ konferansı

Eğitim-Bir-Sen İlkadım Temsilciliğince Çanakkale Zaferi’nin 104.

21 Mart 2019 Perşembe 13:43
Eğitim-Bir-Sen’den ’Çanakkale’ konferansı

Eğitim-Bir-Sen İlkadım Temsilciliğince Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı nedeniyle, “Batı’nın Gözünden Karikatürlerle Çanakkale Zaferi” isimli sergi ve konferans düzenlendi.


Tülay Başaran Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferans Samsun Tarih Derneği Başkanı Tarihçi-Yazar Emin Günaydın tarafından verildi. Günaydın, Çanakkale Zaferi’nin ve 1. Dünya Savaşı’nın, o gün Batı medyasında nasıl karikatürize edildiğini karikatür okuma yoluyla anlattı. Gençlerin ve öğrencilerin, Batı’nın Çanakkale Zaferi’ne, Osmanlı’ya ve Müslüman Türk milletine yaklaşımını farklı bir pencereden görmelerine imkan sağlayan konferans diğer ilçeler tarafından da gerçekleştirilecek.


Konferansa, Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değermenci, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hayri Ertan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Kurtoğlu, İlkadım İlçe Temsilcisi İsmail Fidan, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:43
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