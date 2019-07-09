0553 313 94 23

Eğitim Bir Sen’den Balkan turu

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şubesi üyeleri, evlâd-ı fâtihân toprakları Balkanlar’ı gezecek.

09 Temmuz 2019 Salı 18:42
Eğitim Bir Sen’den Balkan turu

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şubesi üyeleri, evlâd-ı fâtihân toprakları Balkanlar’ı gezecek. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği gezide 8 ülke ziyaret edilecek.


Önceki yıllarda birçok etkinlik yapan Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şubesi bu sene de yurt dışına açılarak üyeleri ile Balkan kültürünü keşfedecek.Balkan turunun keyifli geçeceğine inandığını belirten Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Daha önceki yıllardaki organizasyonları ile umreye üyelerimizi götürdük. Şimdi de ‘Evlâd-ı fâtihân topraklarına baştanbaşa Balkan turu’ adı altında gezi organizasyonu ile bir otobüsle yola çıktık. 8 gün sürecek olan otobüsle Balkan turunda, Balkan ülkelerini ve kültürlerini keşfedeceğiz. Bursa’dan hareket ile 1. gün Bursa- Edirne - Sofya, 2. gün Sofya - Belgrad, 3.gün Belgrad - Saraybosna, 4. gün Saraybosna- Mostar - Blagay - Poçitel - Trebinje, 5. gün Trebinje - Dubrovnik - Kotor - Budva - Podgorica- İşkodra, 6. gün İşkodra - Tiran - Ohrid, 7.gün Ohrid- Tetova (Kalkandelen) - Üsküp, 8. gün Üsküp- Selanik - Kavala gezilerini bitirdikten sonra Bursa’ya dönüş ile gezimizi sonlandıracağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:42
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    1. Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    2. Kadın milli boksörlerin Kastamonu..
    3. Bavullardaki lekeler nasıl çıkar?
    4. ’Patpat’ hırsızları tutuklandı
    5. Mecidiyeköy'de korkutan yangın!..
    6. Gölete sazan yavrusu bırakıldı
    7. Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    8. Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi..
    9. Jandarma darbe davasında istenen..
    10. Trump, Twitter kullanıcılarını..
    11. Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu..
    12. Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor
    13. Yunanistan Dışişleri Bakanından "milli..
    14. Konyaspor'un Bolu kampı başladı
    15. Kamyonet ile hafif ticari araç..
    16. AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
    17. Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye..
    18. Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü..
    19. Konyaspor, Bolu kampında ilk..
    20. Suudi Arabistan, Kabe'de slogan atmayı..
    21. Çad'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    22. Halk oyunları ekibine coşkulu karşılama
    23. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    24. Kırıkkale’de trafik kazası: 2’si çocuk..
    25. Amca-yeğenin katili tutuklandı
    26. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    27. Dikili ile Midilli arasında feribot..
    28. Şişli’de 5 katlı binanın çatısında..
    29. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    30. Fransa Bisiklet Turu
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler