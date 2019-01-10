Eğitim Bir-Sen'den AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Abdullah Çerezci ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

Çerezci, ajansın genel müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mutanoğlu'nu ve AA çalışanlarını kutladı.

Gazetecilerin zor ve önemli bir mesleği ifa ettiklerini belirten Çerezci, toplumun doğru bilgilendirilmesinde medyanın ve basın mensuplarının çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.



Mutanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, heyete AA'nın ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.



