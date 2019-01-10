Eğitim Bir-Sen'den AA'ya ziyaret
Eğitim Bir-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Abdullah Çerezci ve beraberindekiler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile bir araya geldi10 Ocak 2019 Perşembe 14:59
ANKARA (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Abdullah Çerezci ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.
Çerezci, ajansın genel müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mutanoğlu'nu ve AA çalışanlarını kutladı.
Gazetecilerin zor ve önemli bir mesleği ifa ettiklerini belirten Çerezci, toplumun doğru bilgilendirilmesinde medyanın ve basın mensuplarının çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.
Mutanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, heyete AA'nın ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
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