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Eğitim Bir Sen üyelerini yöneticilik sınavına hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici seçmek için Nisan ayı içerisinde sınav yapacağını duyurmasının ardından Kayserinin en büyük eğitim sendikası olan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu şube üyelerine yönelik kurs programı başlattı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:12
Eğitim Bir Sen üyelerini yöneticilik sınavına hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici seçmek için Nisan ayı içerisinde sınav yapacağını duyurmasının ardından Kayserinin en büyük eğitim sendikası olan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu şube üyelerine yönelik kurs programı başlattı.


EBS Akademi tarafından hazırlanan programa göre Eğitim Bir Sen üyesi eğitimcilere farklı branşlarda toplam 115 saatlik kurs verilecek. 25 Mart’ta başlayan kurslar sınavların yapılacağı 21 Nisan’a kadar devam edecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Yaklaşık 10 bin üyemiz bulunmaktadır. Eğitim çalışanlarının büyük çoğunluğu sendikamızın üyesidir. Üyelerimizin okullarda yönetici olabilmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Bu kapsamda genel merkezimizin planlamaları doğrultusunda EBS akademi yeni bir çalışma başlattı. Yöneticilik sınavına girecek üyelerimizin niteliklerini artırmak işçin kurs programı başlattık. Kurslar hafta içi 17.00’da başlıyor ve 22,30’a kadar devam ediyor. Hafta sonu ise cumartesi günleri kurslarımıza devam ediyoruz" dedi.


Üyelerin yoğun ilgi gösterdiğini de belirten Kalkan; "Üyelerimiz kurs programımıza yoğun ilgi göstermektedir. Profesyonel olarak hazırlanan derslerimiz belli bir sıraya göre anlatılmaktadır. ÖSYM’nin yapacağı sınavı ciddiye alıyoruz ve bu anlamda ders anlatımı, deneme sınavları dahil ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki sınava girecek üyelerimiz kariyer ve liyakatlerine göre eğitim yöneticisi olacaktır ve üyelerimiz marifetiyle ülkemizin eğitim kalitesini yukarılara çıkarmanın mücadelesini vereceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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