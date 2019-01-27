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Eğitim-Bir-Sen üyeleri Pakistan'da yetimlerle buluştu

Eğitim-Bir-Sen üyeleri Pakistan'da İHH ve Hubeyb Vakfı tarafından kurulan yetimhanelerde kalan yetimlerle buluştu

27 Ocak 2019 Pazar 19:50
Eğitim-Bir-Sen üyeleri Pakistan'da yetimlerle buluştu

HARİPUR (AA) - Memur-Sen'e Bağlı Eğitim-Bir-Sen il başkanlarından oluşan bir heyet, Pakistan'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Hubeyb Vakfı tarafından kurulan yetimhaneleri ziyaret etti.

Heyette yer alan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikanın 20 il başkanıyla yaptıkları ziyaretin dört yıldır her yarıyıl tatilinde tekrarlandığını söyledi.

Sendika olarak sadece sendika faaliyetleri değil, insanlık adına da çalışmalar yaptıklarını belirten Olçum, "Altı yıl önce İHH ile 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' projesine başladık. Dört yıldır da her yarıyıl tatilinde Türkiye'den il başkanlarımızla Pakistan ziyareti yapıp hem proje kapsamında yürüttüğümüz faaliyetleri yerinde görmeye hem de daha fazla yetime ulaşmak adına farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetim projesi kapsamında her sınıfın bir yetim çocuğa aylık 125 lira yolladığını kaydeden Olçum, sendika olarak dünya genelinde 24 bin yetime yardım yaptıklarına dikkati çekti.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Said Demir de yetimhane hakkında bilgi verdi. Yatılı kalan dört yüzün üzerindeki çocuğun bulunduğu yetimhaneye dışarıdan öğrencilerin de geldiğini ifade eden Demir, yetimhane kompleksinde okuldan spor salonuna, tarım eğitimine yönelik çiftlikten terzihaneye kadar birçok eğitim imkanı bulunduğunu anlattı.

Eğitim-Bir-Sen'in yetimhane ziyaretine de değinen Demir, "Bugün yaptığımız ziyarette sendika başkanlarımız yetimhanemizde sunulan imkanları yakından görmüş oldu. Türkiye'den yapılan desteklerin buradaki yetimlere nasıl ulaştığını yerinde gördüler." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, yetimhanede tekvando sporuyla uğraşan çocukların gösterinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:50
  1. - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
  2. "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var"
  3. Eğitim- Bir Sen
  4. Khubaib Vakfı Başkanı Nedim Ahmet Han
  5. pakistan

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