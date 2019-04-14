Eğitim-Bir-Sen Topsu Sözleşme Öncesi Saha Çalışmasını Tamamladı

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde eğitim çalışanlarından oluşan komisyonlar oluşturarak saha çalışmasını tamamladı.

Komisyonlar; Eğitim Yöneticileri, Öğretmenler, Genel İdare-Teknik Hizmetler- Yardımcı Hizmetler, Kadın Çalışanlar ve Engelli Çalışanlar komisyonlarından oluştu ve her komisyon kendi alanlarıyla ilgili problem ve beklentileri raporlaştırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Eğitim öğretim çalışanlarının yetkili sendikası Eğitim Bir Sen’dir. 81 İlde komisyonlar oluşturuldu ve sahanın her kademesindeki çalışanlarımızın sorunları ve talepleri tartışıldı" dedi.

Aydın Kalkan, "Bir milyona yakın çalışanı ile eğitim camiası kamu sektörünün en kalabalık çalışan grubudur. Devletin olduğu her yerde eğitimciler de vardır. En küçük yerleşim yerlerinde bile eğitim çalışanları devleti temsilen hizmet vermektedir. Önceki toplu sözleşmelerde birçok kazanım elde etti sendikamız. Fakat daha kat edeceğimiz çok yol bulunmaktadır. 3600 Ek gösterge, çalışanların ücretlerini eriten vergi dilimi uygulaması, kariyer sisteminin tekrar hayata geçirilmesi, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamaları gibi büyük sorunlar toplu sözleşeme masasının ilk maddelerini oluşturacaktır" diye konuştu.

Hukuk ve Mevzuattan sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Kucur ise, "Oluşturduğumuz Şube Çalıştay Raporunu mayıs ayında Ankara’da yapılacak olan çalıştayda genel merkezimize sunacağız, ve elbette sendikamızın internet sitesinden tüm üyelerimizle paylaşacağız.

Calıstayımıza katkı sağlayan eğitim yöneticilerine, öğretmenlerimize, genel idare, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler çalışanlarına, kadın ve engelli çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.