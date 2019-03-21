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Eğitim Bir-Sen Şubeleri,Türkiye şampiyonu liselilerle bir araya geldi

Türkiye Şampiyonu olan lise futbol takımını Eğitim Bir-Sen Elazığ Şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

21 Mart 2019 Perşembe 14:21
Eğitim Bir-Sen Şubeleri,Türkiye şampiyonu liselilerle bir araya geldi

Türkiye Şampiyonu olan lise futbol takımını Eğitim Bir-Sen Elazığ Şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.


Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Liginde Türkiye Şampiyonu olan Kaya Karakaya Spor LisesiniEğitim Bir-Sen 1 ve 2 No’lu Şubeleri antrenman yaparken ziyaret etti. Sendika üyeleri, sporcuları tebrik ederekbaşarılarının devamını diledi.


Okul sporları genç erkekler futbol liginde Elazığ’a büyük bir gurur kazandırdıklarını ifade eden Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Rakiplerini birer birer yenerek Türkiye finallerine kalmış ve Türkiye finalinde de Konya Spor Lisesini yenerek Türkiye şampiyonu olmuş gurur kaynağımızdır. Karakaya spor lisemizi futbol takımını kutlamaya ve önümüzdeki maç için bir nebze motive ederek Sırbistan kupası için yanlarında olduğumuzu göstermeye geldik. Bu başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum. Elazığ’ımıza büyük gurur yaşattılar. Gençlerimiz inançlı ve kararlı bir şekilde çalıştıkları zaman en iyi şekilde bu işi başaracaklarını gösterdiler. Sırbistan’da ay yıldızlı bayrağımızı temsil edecekler. Onlara dua ve tüm desteğimiz ile yanındayız. Orada büyük bir gurur yaşatarak Dünya Şampiyonu ’da olacaklar. Gençlerimizin motivasyonu da çok iyi” dedi.


Şehir adına güzel şeyler yaşandığınıve bunun şehrin başarısı olduğunu belirtenokulun beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Ümit Tekoğlu,önemli olanın da bunun sahiplenerek destek olunması olduğuna değindi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:21
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