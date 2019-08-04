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Eğitim Bir Sen, "Kayseri’de Liselerin İkili Eğitime Geçmesi Eğitimcileri Üzmüştür"

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından yapılan açıklamada LGS sonuçlarının açıklanması ve liselere yerleştirilen öğrenci sayılarının ortaya çıkması ile liselerde ikili eğitime geçileceği gerçeğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:04
Eğitim Bir Sen, "Kayseri’de Liselerin İkili Eğitime Geçmesi Eğitimcileri Üzmüştür"

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından yapılan açıklamada LGS sonuçlarının açıklanması ve liselere yerleştirilen öğrenci sayılarının ortaya çıkması ile liselerde ikili eğitime geçileceği gerçeğinin ortaya çıktığı ifade edildi.


Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Ocak 2018’de Milli Eğitim Bakanı ülke sathında, Şubat 2018’de de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Kayseri’de tekli eğitime geçileceği ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Açıklamaların yapıldığı tarihlerde liselerde tekli eğitim devam ederken ilkokul ve ortaokullarda ikili eğitim süründürülmekteydi. Tüm eğitim camiası eğitimin tüm kademelerinde tekli eğitime geçileceği günü sabırsızlıkla beklemekteyken gelinen noktada Kayseri’de ve ülke genelinde bazı liselerin kontenjanlarının çok üstünde öğrenci aldıklarına şahit olunmuştur" ifadesinde bulunuldu.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Liselerde haftada 40 saat, günde 8 saat ders işlenmektedir. İkili eğitime geçen liselerde bir günde 16 saat ders işlenecektir. Bu durumda öğrenciler sabah hava kararmadan derse başlayacak okullar akşam geç saatlere kadar açık olacaktır. Bu uygulama pedagojik bakımdan çok sakıncalıdır. Güvenlik boyutunda da çeşitli sıkıntıların yaşanacağından endişe edilmektedir.


TEOG sisteminde liselerde ikili eğitime ihtiyaç duyulmazken LGS sisteminde neden ikili eğitime ihtiyaç duyulduğu, sistem değişikliğinin kaliteyi artırma yerine eğitimi çıkmaza sürüklediği, planlama hatası yapılıp yapılmadığı, derslik potansiyelinin verimli kullanılıp kullanılmadığı gibi konularda yetkililerin açıklama yapması, kamuoyunu aydınlatması beklenmektedir.


Eğitimciler ikili eğitimin verimsiz olduğunu düşünmektedir. Teneffüsler ortaokullarda ve ilkokullarda 15 dakikaya çıkarılmışken liselerde 5 dakikaya indirilecek olması, 2023 Eğitim Vizyon Belgesindeki hedeflerle çelişmektedir.


Türk eğitim sisteminde artık sistem arayışları son bulmalıdır.Öğrencileri, öğretmenleri ve velileri her yıl yeni belirsizliklerle karşı karşıya getirmemek gerekmektedir. Kararlar alınırken eğitimin en büyük sivil örgütü ve paydaşı olan sendikalarla, eğitimcilerimizle istişareler yapılmalıdır. Sınıf mevcutlarının tekrar kırklı ellili altmışlı sayılara çıkmaması için acilen tedbirler alınmalıdır.


Kayseri’de liselerin ikili eğitime geçmesi üzücü bir durumdur. Önümüzdeki yıl tüm liselerin ikili eğitime geçme ihtimalini konuşmak bile biz eğitimcileri ürkütmektedir. Yetkililerin bir an önce tedbir almasını bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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