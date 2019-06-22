0553 313 94 23

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri piknikte stres attı

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, düzenlenen piknik ile stres attı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:22
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri piknikte stres attı

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, düzenlenen piknik ile stres attı.


Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen piknikte, sendika üyeleri aileleri ile beraber katılarak, eğlenceli anlar geçirdi. Şube Başkanı Aydın Kalkan, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtırken, halat çekme oyunu da oynadı.


Fuar Kültür Parkı’nda düzenlenen piknik hakkında bilgiler veren Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Eğitim Bir-Sen ailesi olarak yılsonu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ve öğretmen arkadaşlarımız eğitim öğretim döneminde yoruldular. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Her yıl devam edeceğiz. Öğretmen arkadaşlarımızda bugün aileleri ile beraber geldiler. Burada beden eğitimi öğretmenlerimiz ve Genç Memur-Sen’deki arkadaşlarımız çocuklarla ve büyüklerle ilgili yarışmalar düzenlediler. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının yorgunluğunu böylece atmış olduk. Öğle yemeğimizi de hep beraber yiyip oyunlarımıza devam edeceğiz. Tüm eğitim çalışanlarımıza, memurlarımız, hizmetlilerimiz ile büyük bir katılımla bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:22
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen bir böcek türü
    1. Kendi ağırlığının 850 katını..
    2. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    3. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    4. Makine halısı üretiminin merkezi..
    5. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    6. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    7. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    8. İngiltere'den İran'a ziyaret
    9. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    10. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    11. Babakale köyünün tek seramikçisi
    12. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    13. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    14. Kütahya’dan derece ile döndüler
    15. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    16. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    17. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
    18. Vefat eden uzman çavuş, son..
    19. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
    20. Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir..
    21. Trabzon'daki sağanak
    22. Tufan Usta güvercinleri elleriyle..
    23. İstanbul seçimleri dünyaca ünlü..
    24. MTDF’den Mardin’in kalkınmasına destek
    25. Tarihi Çin bahçelerine turist akını
    26. Okçular Yenişehir’de buluştu
    27. "CHP, işçilerin hangi sendikaya üye..
    28. Minik öğrenciler, hayvanları ziyaret..
    29. Türkiye’de Gezi, Mısır’da Temerrüt!..
    30. Mersin’de parklar renkleniyor
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!