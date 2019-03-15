Eğitim Bir- Sen İl Temsilciliği’nden Müslüman katliamına tepki

Eğitim Bir-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Selöz, Yenizelanda’da yapılan Müslüman katliamına tepkilerinin büyük olduğunu söyledi.

İl Temsilcisi Selöz, yaptığı açıklamada, “Yenizelanda’da yaşanan ve ibadet etmekte iken vahşi bir ırkçı/İslam düşmanı tarafından katledilen 50 Müslüman için yastayız ve bu durumun İslam düşmanlığının ne noktaya geldiğini ve caninin kullandığı silahtaki yazılarda görüldüğü gibi Türk düşmanlığının nasıl bir şizofreniye dönüştüğünün göstergesidir. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Nur Camiine yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ibadet amacıyla camide bulunan 40’tan fazla Müslüman acımasızca, hunharca şehit edildi. Adının Breton Tarrant olduğu iddia edilen saldırganın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan silahların üzerine kimi İslam karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılma biçimine, saldırı anının sosyal medya da yayınlanmasına kadar birçok sembol İslamifobya’nın ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

“İnsanlıktan nasibini almamış terör saldırısını şiddetle kınıyoruz”

Selöz, açıklamasının devamında, terör saldırısını şiddetle kınadıklarına değinerek, “Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Saldırganın saldırıdan önce Türkleri de hedef alan 87 sayfalık manifesto yayınladığı, manifestoda Türklerin Avrupa’dan tamamen söküleceğinin ve İstanbul’daki bütün camilerin yıkılarak, Ayasofya’nın kiliseye çevrileceğinin ifade edildiği bilgisi, şeytanca niyetleri olan odakların, insanlığa dine dayanarak vahim, korkunç bir kurgu ve komplo kurduklarını göstermektedir. Daha önceden benzer versiyonlarını Avrupa ve ABD’nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldırılar, dini inançların, siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. İslamifobi ile ortak insanlık medeniyetimizin, insan hakları, bir arada barış içinde yaşama, özgürlük gibi temel ilkeleri fütursuzca, sorumsuzca çiğnenmekte Müslümanlara, İslam kültür, uygarlık ve yaşama biçimine nefret köpürtülmektedir” dedi.