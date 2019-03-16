0553 313 94 23

Eğitim Bir-Sen hizmet binasını Genel Başkan Yalçın açtı

Eğitimciler Birliği Muğla Şubesi tarafından satın alınan yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:16
Eğitim Bir-Sen hizmet binasını Genel Başkan Yalçın açtı

Eğitimciler Birliği Muğla Şubesi tarafından satın alınan yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Yıllardır kira binalarda hizmet veren Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi yönetimi, bundan sonra kendi hizmet binasında üyelerine hizmet verecek.

 

Eğitim Bir-Sen’in yeni hizmet binasının açılışına Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. Açılışta konuşan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, “Hizmet binamızın alımında bugüne kadar sendikamızda görev almış tüm başkan ve yöneticilerimiz ile üyelerimizin katkıları var. Rabbim bize kendi hizmet binamızda hizmet üretmemize nasip etti. Açılışımıza katılarak bizi onurlandıran Sayın Genel Başkanımız Ali Yalçın’a teşekkür ediyorum” dedi.

 

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise sendika olarak çok badireli günlerden geçtiklerini söyledi. Yalçın, “Sendikamızın rahmetli Akif İnan hocamız tarafından kurulduğunda ortaca bırakın binayı sandalyesi bile yoktu. Akif İnan hocamız ile ilgili hatıratı olanlardan bir yazılı çalışma yaptık. Bize anlatılanlar o günlerde çekilen zorlukları, karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları bugün bizim daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu açıdan bakarsan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanımız Önder Başkanımız başta olmak üzere elini taşın altına koyan, bugüne kadar sendikamızı yönetici ve üye olarak hizmet veren herkesi, sendika hizmet binamızın alınmasına katkı verenleri kutluyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:16
  1. Muğla
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LTSO’dan istihdam seferberliği
    1. LTSO’dan istihdam seferberliği
    2. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    3. Beşiktaş ''anime'' oluyor
    4. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    5. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    6. Tırın lastiği patladı, dorsesi ve..
    7. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    8. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    9. Kavak: “Bireysel deyip işin..
    10. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    11. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    12. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    13. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    14. Kozan’da “Kozan Değerleriyle..
    15. Genç iş adamının acı sonu
    16. Kadıköy'de yangın
    17. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    18. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    19. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    20. Şehit güvenlik korucu Ertaş için..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler