Eğitim-Bir-Sen heyeti Filistinli öğretmenlerle buluştu

KUDÜS (AA) – Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa başkanlığındaki heyet, Filistin Öğretmenler Birliği tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen sempozyumda Filistinli öğretmenlerle bir araya geldi.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis Mahallesi'nde bulunan Kudüs Üniversitesi, Filistin Öğretmenler Birliği'yle ortaklaşa "Değerlerin İç İçe Yaşandığı Dünyada Öğretmen" başlıklı bir sempozyum düzenledi.



Sempozyuma Türkiye'den Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kolukısa ile beraberindeki heyet, Filistin Eğitim Bakan Vekili Basri Salih, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilcisi Vasıl Ebu Yusuf, Filistin Öğretmenler Birliği Genel Sekreteri Said Irzeykat, Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik ile çok sayıda öğretmen katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Filistin ulusal marşıyla başlayan sempozyumun açılışında konuşan Filistin Eğitim Bakan Vekili Salih, Filistin halkının işgal altında çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu zorlu koşullarda gelecek nesillerin yetiştirilmesi konusunda Filistinli öğretmenlerin üzerine çok büyük görevler düştüğünü belirtti.

Türkiye'ye Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Salih, Türk öğretmenlerin Filistinli meslektaşlarıyla buluşmasının çok özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.



Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kolukısa ise konuşmasına sendikalarına üye 426 bin öğretmen adına Filistinli öğretmenleri selamlayarak başladı.

- "Hayatın tamamlayıcısı eğitim, eğitimin tamamlayıcısı öğretmendir"

Eğitim-Bir-Sen olarak Filistinli öğretmenlerin gelişimine destek vereceklerini belirten Kolukısa, "Hayatın tamamlayıcısı eğitim, eğitimin tamamlayıcısı öğretmendir." ifadesini kullandı.

Sempozyum oturumunun sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kolukısa, Filistin'deki öğretmenlerin sorunları, mali ve sosyal haklarının geliştirilmesi, Filistin'de öğretmenlik mesleğinin değerinin ve itibarının artırılması, çeşitli kurum ve kuruluşların öğretmenlere yardımcı olması için bir çalıştay gerçekleştirdiklerini aktardı.



Filistinli öğretmenlerle tecrübe paylaşımında bulunduklarını belirten Kolukısa, Eğitim-Bir-Sen olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden 100 farklı sendikayla eğitim protokolü yaptıklarını ifade etti.



Filistin Öğretmenler Birliği'yle de bir protokol imzaladıklarını vurgulayan Kolukısa, Filistin'deki zorlu şartlarda eğitim faaliyetlerinin de güçleştiğine, çok sınırlı imkanlarla eğitimin sürdürülmeye çalışıldığına dikkati çekti.



Kolukısa, Filistin Öğretmenler Birliği ile imzaladıkları protokol çerçevesinde birçok proje gerçekleştirdiklerini, destek ve tecrübelerini paylaşmak üzere yeni projelere de imza atacaklarını kaydetti.

- Türkiye'nin kalkınmasında öğretmenlerin rolü büyük

Kudüs Üniversitesi Rektörü Ebu Kişik de Filistinli öğretmenlerle Eğitim-Bir-Sen yetkililerinin Kudüs Üniversitesi'nde böyle bir sempozyumda bir araya gelmelerinin büyük bir önem arz ettiğini söyledi.



Türkiye'nin son yıllardaki sosyal, siyasal ve toplumsal kalkınmasına işaret eden Ebu Kişik, Filistin'in eğitim konusunda da Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğunu belirtti.



Ebu Kişik, "Türk hükümetinin öğretmenlerine verdiği öneme" yakından şahit olduklarını ifade ederek, öğretmenlerin Türkiye'nin kalkınmasında büyük bir rol oynadıklarını ve Filistin olarak da bu başarıdan istifade etmek istediklerini vurguladı.