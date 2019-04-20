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Eğitim-Bir-Sen, geleceğin yöneticilerini yetiştirecek

Eğitim-Bir-Sen Yönetici Buluşması’nda, eğitimcilerin karşılaştığı meselelere yönelik çözümler tartışıldı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:48
Eğitim-Bir-Sen, geleceğin yöneticilerini yetiştirecek

Eğitim-Bir-Sen Yönetici Buluşması’nda, eğitimcilerin karşılaştığı meselelere yönelik çözümler tartışıldı. 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, diklenmeden dik durmayı bilen yeni yöneticileri yetiştirmek için EBS Bursa Akademi’yi hayata geçireceklerini söyledi.


Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube yöneticileri Merinos AKKM fuaye alanında bir araya geldi. Eğitim alanında yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümlerin konuşulduğu buluşmada, EBS Bursa Akademi’nin tanıtımı yapılarak donanımlı yönetici kadrosunun gerekliliği üzerinde duruldu.


Yönetici buluşmasında konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, eğitim alanında belli sorunların yaşandığını ifade etti. Eğitimcilere karşı uygulanan şiddete dikkat çeken Başkan Acar, “Eğitimciye yapılan şiddete karşı bir düzenleme mutlaka yapılmalı. En son Gebze’de bir arkadaşımızı kaybettik. Toplumumuzun cinnet toplumuna dönüştüğünün göstergesidir bu. Yine bunun gibi olaylar yaşanıyor. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu bağlamda şiddet hususunun mutlaka Meslek Kanunu’nun içerisinde yer alması için çalışmalar yapmalı. Bu konu ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve yaptırımların gündeme alınması için Eğitim-Bir-Sen olarak kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.


EBS Bursa Akademi faaliyete geçiyor


Konuşmasında yöneticinin önemini vurgulayan Ramazan Acar, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in Türk halkının değerlerini her zaman öncelikli tuttuklarını belirterek, “Eğitim-Bir-Sen olarak çeyrek asrı aşan mücadelemizde ucuz polemiklerin, siyasal itiş kakışların içinde olmadık. Bizler, her zaman millî iradenin hak, hukuk ve alın terinin mücadelesini verdik. Bizim gösterdiğimiz bu duruşu gelecekte de yerimize gelecek yöneticilerimiz sergileyecektir. Bu bağlamda bugün toplanmamızın bir sebebi olan, Türkiye’nin yeni yöneticilerini yetiştireceğimiz EBS Bursa Akademi’yi faaliyete sokacağımızın duyurusunu da yapmış olalım” şeklinde konuştu.


Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubenin Proje ortağı olan, Bursa İHH’nın Başkan Yardımcısı Halil Asa Yönetici buluşmasında bir konuşma yaptı. Böyle bir organizasyon düzenledikleri ve İHH’yıdavet ettikleri için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Asa, Suriyeli mülteciler için düzenledikleri un yardımı kampanyası hakkında bilgi vererek Eğitim-Bir-Sen üyelerinden destek talep etti.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:48
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