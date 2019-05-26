Eğitim Bir-Sen Ergani Şubesi iftarda bir araya geldi Eğitim Bir-Sen Diyarbakır’ın Ergani İlçe Şube üyeleri, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır’ın Ergani İlçe Şube üyeleri, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen programa, Eğitim Bir-Sen Diyarbakır İl Başkan Vekili Ramazan Tekdemir, Eğitim Bir-Sen Ergani Şube Başkanı Cihan Selçuk, sendika üyeleri ve davetliler katıldı. 3. geleneksel iftar yemeğinde bir konuşma yapan Tekdemir, Ergani yönetiminin çalışma ve faaliyetlerini takdir ettiklerini belirterek başarılarının devamını diledi.

Program, duaların okunması sonrası verilen iftar yemeği ile devam etti.

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