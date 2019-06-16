Eğitim Bir- Sen eğitim yılını değerlendirdi

Eğitim Bir Sen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk 2018-2019 Eğitim Öğretim yılını değerlendirdi. Başkan Çabuk eğitimciler olarak beklentilerini açıklarken, "Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmelidir" dedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının, büyük emeklerin harcandığı, idealist katkıların yapıldığı bir dönemin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fedakarca çalışmalarından dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Çabuk yaptığı yazılı açıklamada şuları belirtti, "Topyekun kalkınmanın merkez üssü olarak eğitimi belirleyen ülkeler, küresel rekabette geri kalmamak adına eğitim sistemlerini daha verimli, daha etkili ve daha kaliteli hale getirmek için sürekli bir çaba göstermektedir. Son yıllarda eğitim alanında başarılı reformlara imza atmış ülkeler, öğretmenlerinin niteliğini artırmak, okulların kapasitelerini geliştirmek, eğitim ortamlarını zenginleştirmek, sadece bilgi sunmak değil karakter eğitimini de önceleyecek şekilde hareket etmektedir. Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da memnuniyetsizlikleri, eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir. Öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet almak için, kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı ve iyi imkanlar sunulmalıdır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi herkes, öğretmenlerin içinde yaşadığı durumun ‘mutsuz mecburlar’ üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına varmalı ve bütünsel çözüm üretme gayreti içine girmelidir" dedi.

Çabuk, "Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı"

Çabuk sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni döneme eski sorunlarla girilmemeli, beklentileri karşılayacak adımlar atılmalı, vaatler icraata dönüştürülmelidir. Bakanlıktan taleplerimizi de şu şekilde sıralamak istiyoruz; Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmelidir, Ek gösterge vaadi artık yerine getirilmelidir, Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılmalıdır, Yeni ortaöğretim modeli mağduriyet üretmemelidir, 2023 Eğitim Vizyonunda ki belirsizlikler giderilmeli, hedefler öngörülen takvim dahilinde gerçekleştirilmelidir, Yönetici görevlendirme sürecinde belirsizlikler giderilmelidir, Öğretmensiz sınıf kalmamalı, atamalar kadrolu yapılmalıdır, Yer değişikliği sürecindeki aksaklıklar giderilmelidir, Öğretmenlerin haklarını garanti altına alacak ve öğretmene destek olacak bir meslek kanunu beklentisi karşılanmalıdır, Kariyer basamakları sistemi mesleki gelişim esasında yeniden kurgulanmalıdır, Okulların donanım ihtiyacı karşılanmalı, okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir, Eğitimin kalitesinin artırılması hizmetli ve memurlarımızın haklarının geliştirilmesine bağlıdır, Eğitim kurumlarının hizmetli ve memur ihtiyacı karşılanmalı ve Eğitim politikaları ortak aklın ürünü olmalıdır" dedi.