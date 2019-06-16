0553 313 94 23

Eğitim Bir- Sen eğitim yılını değerlendirdi

Eğitim Bir Sen Balıkesir 1.

16 Haziran 2019 Pazar 14:46
Eğitim Bir- Sen eğitim yılını değerlendirdi

Eğitim Bir Sen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk 2018-2019 Eğitim Öğretim yılını değerlendirdi. Başkan Çabuk eğitimciler olarak beklentilerini açıklarken, "Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmelidir" dedi.


2018-2019 eğitim-öğretim yılının, büyük emeklerin harcandığı, idealist katkıların yapıldığı bir dönemin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fedakarca çalışmalarından dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Çabuk yaptığı yazılı açıklamada şuları belirtti, "Topyekun kalkınmanın merkez üssü olarak eğitimi belirleyen ülkeler, küresel rekabette geri kalmamak adına eğitim sistemlerini daha verimli, daha etkili ve daha kaliteli hale getirmek için sürekli bir çaba göstermektedir. Son yıllarda eğitim alanında başarılı reformlara imza atmış ülkeler, öğretmenlerinin niteliğini artırmak, okulların kapasitelerini geliştirmek, eğitim ortamlarını zenginleştirmek, sadece bilgi sunmak değil karakter eğitimini de önceleyecek şekilde hareket etmektedir. Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da memnuniyetsizlikleri, eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir. Öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet almak için, kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı ve iyi imkanlar sunulmalıdır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi herkes, öğretmenlerin içinde yaşadığı durumun ‘mutsuz mecburlar’ üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına varmalı ve bütünsel çözüm üretme gayreti içine girmelidir" dedi.


Çabuk, "Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı"


Çabuk sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni döneme eski sorunlarla girilmemeli, beklentileri karşılayacak adımlar atılmalı, vaatler icraata dönüştürülmelidir. Bakanlıktan taleplerimizi de şu şekilde sıralamak istiyoruz; Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmelidir, Ek gösterge vaadi artık yerine getirilmelidir, Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılmalıdır, Yeni ortaöğretim modeli mağduriyet üretmemelidir, 2023 Eğitim Vizyonunda ki belirsizlikler giderilmeli, hedefler öngörülen takvim dahilinde gerçekleştirilmelidir, Yönetici görevlendirme sürecinde belirsizlikler giderilmelidir, Öğretmensiz sınıf kalmamalı, atamalar kadrolu yapılmalıdır, Yer değişikliği sürecindeki aksaklıklar giderilmelidir, Öğretmenlerin haklarını garanti altına alacak ve öğretmene destek olacak bir meslek kanunu beklentisi karşılanmalıdır, Kariyer basamakları sistemi mesleki gelişim esasında yeniden kurgulanmalıdır, Okulların donanım ihtiyacı karşılanmalı, okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir, Eğitimin kalitesinin artırılması hizmetli ve memurlarımızın haklarının geliştirilmesine bağlıdır, Eğitim kurumlarının hizmetli ve memur ihtiyacı karşılanmalı ve Eğitim politikaları ortak aklın ürünü olmalıdır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda kamyonet takla attı, 1 yaralı
    1. Kuşadası’nda kamyonet takla attı, 1..
    2. Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde..
    3. Sınava giren siyam ikizleriyle yapılan..
    4. Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı..
    5. Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
    6. 30 bin meyve ağacı kesildi
    7. Yılanların dansı görüntülendi
    8. Babalar Günü’nde mezarlıklarda anlamlı..
    9. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    10. Şırnak’ta etkisiz hale getirilen..
    11. AA muhabirine İEKO'dan ödül
    12. Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve..
    13. Eskişehir’deki trafik kazaları..
    14. Neden kilo veremiyorsunuz? İşte, kilo..
    15. Kestiği ağaçtan düşen şahıs hayatını..
    16. Otomobil tutkunları bu festivalde..
    17. Polisler zamanla yarıştı! Son anda...
    18. Kamışlı’daki yangın Nusaybin..
    19. Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi..
    20. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA..
    21. Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına..
    22. Babalar Günü’nün en acılı babası
    23. Eğitim Bir- Sen eğitim yılını..
    24. Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki..
    25. Bursa’da yağış uyarısı
    26. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
    27. Fenerbahçe’de gerçekleşen Olağan Mali..
    28. "Hurda araçta ÖTV indiriminin..
    29. Bahçeli’ye çelme, İmamoğlu’na destek!..
    30. Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor