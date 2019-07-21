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Eğitim Bir Sen, CHP Milletvekili Ensar’a cevap verdi

Balıkesir Eğitim Bir Sen, sendikaları açıklama yapan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’e bir basın açıklaması ile cevap verdi.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:47
Eğitim Bir Sen, CHP Milletvekili Ensar’a cevap verdi

Balıkesir Eğitim Bir Sen, sendikaları açıklama yapan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’e bir basın açıklaması ile cevap verdi.


Eğitim Bir Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Çabuk imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında, “CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, memleketin bunca sorunu varken, milletin vekili olarak üzerine düşeni yapmak yerine, işini gücünü bırakmış; bizimle uğraşmayı kendine iş edinmiş. Sendikamıza ve üyelerimize iftira atarak kendince birilerini memnun etmeye, siyaseten yıldızını parlatmaya çalışıyor anlaşılan. Eline tutuşturulan bazı belgelerin ve kendisine sufle edilen bilgilerin doğruluğunu hiç araştırmadan, sorgulamadan, insanlara ve kurumlara iftira atabiliyor. Oysa bu atamaların nasıl yapıldığını, bu atamaların tamamen Ek: 1 puan üstünlüğü esasına göre yapıldığını, bunlara müdahale etmenin mümkün olmadığını, yakın çevresindeki eğitimcilere bile sorsa,ona bunun doğrusunu anlatırlardı” denildi.


Çabuk, “Aytekin, İtibar suikastı yapıyor”


Çabuk açıklamalarının devamında 15 Temmuz’da 2 şehit ve birçok üyesinin gazi olduğunu belirterek, “Haksızlık kimden gelirse gelsin zulmün karşısında, kime yapılırsa yapılsın mazlumun yanında yer alan, Milli iradeden yana olan gerçek bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizi, sendika görünümlü organize bir şebeke olmakla itham eden atama kararında, etkili olduğumuz yalanıyla kamuoyunu etkileme gayretinde olan Ensar Aytekin ve onunla aynı yolu yürüyenler şunu bilsin ki, attıkları çamur bize bulaşmaz. Müştekinin konuyu idare mahkemesine götürdüğünü söylen Ensar Aytekin mahkemenin sonucunu bekleyip buradan çıkacak sonuca göre hareket etmesi gerekmez mi? Ama bunun gibiler hep aynı taktiği güderler. Yalan yanlış bilgilerle dolu bir algı operasyonu yaparlar. Kamuoyunda kişilerin itibarını yalan yanlış bilgilerle yıpratırlar. İtibar suikastı yaparlar. Sonra işin hakikati ortaya çıkınca sağır sultan olurlar. Üyemiz olan, bir lisenin müdür yardımcısının ‘usulsüzlük’ yaptığıyla ilgili olarak “defter, belge ve kayıtlarda yapılan inceleme ve alınan ifadeler doğrultusunda iddialarla ilgili kamu zararı olmadığı ve müştekinin iddialarının sübuta ermediği anlaşıldığından” soruşturmaya izin verilmemesinin gözden kaçırmaya çalışmak en hafif tabirler ahlaksızlıktır” denildi.


Çabuk, “Atamalar Milli Eğitim Bakanlığınca yapılır”


Açıklamanın devamında atamaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, “Atamalarda liyakat ve kariyer sistemi konusunda çalışma yapılmasını isteyen biziz, İki yıl önce rapor hazırlayıp kamuoyuyla paylaşan da biziz. Yönetici atama konusunda sendika olarak bizim bir dahlimizin olması mümkün değildir. Çünkü yönetici görevlendirmeleri ek-1’e göre yapılmaktadır. Mebbis kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem dairesince yürütülür. Bu sisteme bırakın bir sendikayı; kurumun birçok yetkilisinin ulaşması bile mümkün değildir. Müddei, iddiasını ispat ile mükelleftir. İddiasını ispat edemeyen müfteridir. Sendikamızın bu atamada etkisi olduğunu söyleyen Ensar Aytekin İddianızı ispatlayın” denildi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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