Eğitim Bir- Sen Aydın İl Başkanı Taşpınar; “İnsanlıktan nasibini almamış teröristin saldırısını şiddetle kınıyoruz”

Eğitim Bir-Sen Aydın İl Başkanı Fatih Taşpınar, Yenizelanda’da meydana gelen Müslüman katliamında şehit düşenleri rahmetle andıklarını belirterek “İnsanlıktan nasibini almamı teröristin saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Yenizelanda’da ibadet etmekte olan Müslümanların vahşi bir ırkçı/İslam düşmanı tarafından katledildiğini ve yaklaşık 50 Müslümanın şehit düştüğü bu olayda pek çok sözde insan hakları savunucusunun sessiz kaldığını belirterek “Bu durumun İslam düşmanlığının ne noktaya geldiğinin göstergesidir. Caninin kullandığı silahtaki yazılarda görüldüğü gibi Türk düşmanlığının nasıl bir şizofreniye dönüştüğünün apaçık delilidir. Yenizelanda’nın Christchurch kentinde Nur Camiine yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ibadet amacıyla camide bulunan 40’tan fazla Müslüman acımasızca, hunharca şehit edildi. Adının Breton Tarrant olduğu iddia edilen saldırganın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan silahların üzerine kimi İslam karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılma biçimine, saldırı anının sosyal medya da yayınlanmasına kadar birçok sembol İslamifobya’nın ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini ortaya koymaktadır” dedi.

Terör saldırısını şiddet ve nefretle kınadıklarını başta Müslümanlar olmak üzere insan haklarını savunan herkesin bu duruma tepki göstermesi gerektiğini kaydeden Başkan Fatih Taşpınar, “Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Saldırganın saldırıdan önce Türkleri de hedef alan 87 sayfalık manifesto yayınladığı, manifestoda Türklerin Avrupa’dan tamamen söküleceğinin ve İstanbul’daki bütün camilerin yıkılarak, Ayasofya’nın kiliseye çevrileceğinin ifade edildiği bilgisi, katil ve destekçilerinin niyetlerini ortaya koymaktadır” diyerek herkesin bu vahşete en sert şekilde tepki koyması gerektiğini söyledi.