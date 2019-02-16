ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "En zor coğrafyalarda bölücü terör örgütlerinin ve elbette FETÖ'nün ensesindeyiz, nefes aldırmıyoruz aldırmayacağız." dedi.

Oktay, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, devlet olarak bir taraftan kalkınma hamlesi için gece gündüz çalışırken, diğer taraftan da ülkenin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

FETÖ gibi terör örgütlerinin ülkeyi ve toplumu ele geçirmeye çalıştıklarını, sinsice eğitim sistemine sızmaya cüret ettiklerini anımsatan Oktay, "Ülkenin güvenliğine tehdit oluşturmaya çalışan PKK dahil tüm terör örgütlerine en büyük hezimetleri yaşatıyoruz. Cudi'den El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cerablus'tan Gabar'a kadar... En zor coğrafyalarda bölücü terör örgütlerinin ve elbette FETÖ'nün ensesindeyiz, nefes aldırmıyoruz aldırmayacağız. Bizim sevdamız, Türkiye sevdasıdır. Bizim meselemiz, memleket meselesidir." diye konuştu.

Oktay, dış politikada ilkeli ve kararlı duruşlarını sürdürdüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkenin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak uluslararası ilişkilerde de kararlı ve istikrarlı yürüyüşe devam ettiklerini söyledi.

İnsani ve vicdani dış politika ile tarihten aldıkları şuurla bugün, bölgede yurdunu terk etmiş 4 milyonun üzerinde mülteciye ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim öğretim çağındaki yaklaşık 700 binin üzerindeki Suriyeli çocuğa tüm imkanlar çerçevesinde destek oluyor eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz. İnsani yardımlarda, milli gelire oranla dünyanın en cömert devletiyiz. Somali'den Arakan'a, Yemen'den Türkistan'a kadar her yerde sivil toplum kuruluşlarımızla, TİKA, AFAD, Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Kızılay ile gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize destek oluyoruz. Biz bugünlere milletimizin desteği, mazlumların ve mağdurların hayır duasıyla geldik. Tarih boyunca nice mazlumları ensar anlayışıyla kucakladığımız gibi, ülkemize göç eden mültecileri Anadolu irfanı ve şefkati ile kucaklıyoruz, kucaklamaya da devam edeceğiz."

Oktay, bugün 430 bine yaklaşan üye sayısıyla Eğitim-Bir-Sen'in kamu görevlilerinin en büyük sendikası konumunda olduğunu anımsattı.

İki gün önce 27 yaşına giren bir sendika olarak Eğitim-Bir-Sen'in dünden bugüne yapmış olduğunuz sendikacılık çalışmaları ve kamu görevlilerinin haklarının korunması faaliyetlerini çok önemli olduğunu vurgulayan Oktay, Eğitim-Bir-Sen'in kurucusu, Türk edebiyatının abide isimlerinden Mehmet Akif İnan'ı rahmetle andı.

Akif İnan'ın sendikayı kurarak eğitimcilerin hak mücadelesini savunmayı amaçladığını aktaran Oktay, İnan'ın bunun da ötesinde geniş vizyonuyla bu emek mücadelesini Türkiye'den tüm İslam coğrafyasına yaymayı hedeflediğini dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen'in bir taraftan Türkiye'nin daha ileri demokrasiye ulaşmasına, daha güçlü bir ülke olmasına katkı verirken bir taraftan da Merhum Akif İnan'ın vizyonu doğrultusunda Filistin, Yemen ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için sesini yükselttiğini ifade eden Oktay, şunları söyledi:

"Kurulduğu günden beri kararlılıkla, sabırla ve samimiyetle sürdürdüğü mücadele için Eğitim-Bir-Sen'e ve siz kıymetli üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Eğitimcilerimizin emek mücadelesinin yanı sıra, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. 28 Şubat’ta dik durduğunuz için, Gezi provakasyonlarında ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminde devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunuz için herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz reformlara verdiğiniz destek ve katkılarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Biz de siz kıymetli eğitimcilerimizin imkanlarını iyileştirmek için durmadan çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda memurların özlük hakları ve çalışma şartlarını düzenledik. Örgütlenme önündeki engelleri kaldıran Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hayata geçirdik. Memurlarımıza toplu sözleşme hakkı verdik. Dijital dönüşüm hamlemizin bir parçası olarak sendikaya üyelikte ve üyelikten çekilmede noter şartını kaldırdık, e-üyelik sistemine geçtik."

Oktay, 16 yılda hak ve özgürlükler noktasında nereden nereye gelindiğinin en yakın şahidinin Eğitim-Bir-Sen üyeleri olduğunu, istikrarla, daha güçlü bir Türkiye'yi birlikte inşa ederek bugün gelinen noktanın da ötesine geçebileceklerini söyledi.

Geçmişten aldıkları ilham, aşk ve inançla geleceğe yürüyen bir millet olduklarını vurgulayan Oktay şunları kaydetti:

"Biz 16 yıldır bu yolda sizlerle, milletimizle birlikte el ele omuz omuza yürüyoruz. İşte şu karşımda gördüğüm manzara, yıllardır atılan adımların artık meyve verdiğine işaret ediyor. Bu gördüğüm birliktelik ve sinerji, Asım’ın Nesli’nin yetişmesi için umutlarımızı çoğaltıyor. Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize sahip çıkmayı, ilerlemelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Özellikle milli teknoloji hamlemiz doğrultusunda Türkiye’nin teknolojiyi transfer eden değil teknolojiyi üreten ve teknoloji alanında rekabet gücüne sahip bir ülke konumuna gelmesi için nitelikli insan gücü yetiştireceğiz. Önümüzdeki dönemde eğitim alanında temel hedefimiz eğitimin kalitesini yükseltmek olacaktır. Eğitimin altyapısında elde ettiğimiz başarıyı, eğitimin içeriğini ve kalitesini yükselterek taçlandıracağız. Mehmet Akif İnan’ın, Şükrü Gökdemir’in ve Erol Battal’ın yerli ve milli duruş sahibi yol arkadaşlarına da bu yakışır."

Oktay, mücadeleyle dolu bu uzun yolculukta 31 Mart'ın önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz." diyen Oktay, sunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile ülkemizi hep birlikte el ele çok daha ilerilere taşıyacağız. Memur-Sen'in tüm mensupları ve siz kıymetli Eğitim-Bir-Sen üyeleri gibi arkadaşlarımız olmasından çok memnunuz. Eğitim-Bir-Sen'in bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, vefat eden üyelere Allah’tan rahmet diliyor, 6. olağan genel kurulda görev alacak herkese şimdiden başarılar diliyorum."

(Bitti)