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Eğirdir’de Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle, bir dizi etkinlikler düzenlendi.

22 Mart 2019 Cuma 17:00
Eğirdir’de Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle, bir dizi etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında huzurevindeki yaşlılar ziyaret edilerek, onların sorun ve sıkıntılarına çözüm olunabilmesi adına gereken gayretin sağlanmasına vurgu yapıldı.


Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi, Gerontologlar Derneği ve SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile Eğirdir Hükümet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Kaymakam Abdullah Akdaş, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, yaşlılar ve öğrenciler yer aldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Yaşlı Bakım Bölümü Öğretim Görevlisi ve Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, “Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Yaş almak olarak algılayabileceğimiz yaşlanmak ile saygınlık kavramının birbirine paralel olarak arttığını anlamaktayız. Ancak, yapılan araştırmalar ile ve herkesin kişisel gözlemine dayalı olarak toplumda yaşlılara saygının azaldığını hatta yerini şiddet ve suistimale bıraktığı da görülmektedir” dedi.


“Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık ve yurttaşlık görevimizdir”


“Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır” diyerek sözlerini sürdüren Faruk Yaşar Gürdal şunları söyledi; “Ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânlar ölçüsünde Devletimiz tarafından verilmektedir. Ancak devletimizin çalışmaları yaşlılarımızın sorunlarının çözümü ve toplumda hak ettikleri yeri almaları konusunda tek başına yeterli değildir. Toplumda bu bilincin yerleşmesi, bugüne kadar olduğu gibi gönüllü kuruluşlarımızın ve yurttaşlarımızın katkıları ile yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşullarını sağlayabiliriz. Bu alanda yetiştirdiğimiz Yaşlı Bakım Teknikerleri ile daha profesyonel hizmet anlayışına, daha hızlı adımlar ile geçmeliyiz. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık ve yurttaşlık görevimizdir”.


Gürdal ayrıca, ekinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Program kapsamında son olarak, Kaymakam Abdullah Akdaş tarafından Yaşlılara Saygı Haftası etkinliğini gerçekleştiren öğrencilere çiçek takdim edilerek, Eğirdir Huzurevi’nde bulunan yaşlılar ziyaret edildi. Etkinlik, SDÜ tarafından hazırlanan aktif ve sağlıklı yaşlanma standında ise ücretsiz yapılan kan şekeri ve tansiyon ölçümleri ile program sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:00
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