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Eğirdir’de turizm hareketliliği

Kuyucak lavanta bahçesi ve Salda Gölü’ne gelen ziyaretçilerin uğrak yeri Isparta’nın Eğirdir ilçesi oldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:17
Eğirdir’de turizm hareketliliği

Kuyucak lavanta bahçesi ve Salda Gölü’ne gelen ziyaretçilerin uğrak yeri Isparta’nın Eğirdir ilçesi oldu.




Kuyucak Köyü lavanta bahçelerini, gül sezonunda gül bahçelerini ve dünyaca ünlü hale gelen Salda Gölü’nü görmek isteyen ziyaretçilerin uğrak ve konaklama yeri haline gelen Göller Bölgesinin incisi Eğirdir, turizmde altın yılını yaşadığına dikkat çekildi.



Eğirdir Turizm Danışma OfisindenMetin Demircan, geçenmayıs ayından bu güne kadar, üç aylık süre içerisinde Altınkum Plajına 30 bin,Can Ada piknik alanına 15 bin kişinin giriş yaptığını, Akpınar Seyir Tepesini binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirtti.


Demircan, ilçedeki otel ve pansiyonlarda 20 bin yerli, 1000 yabancı turistin konakladığını kaydetti.


Demircan, ilçede düzenlenen triatlon yarışmalarının, motosiklet ve bisiklet festivallerinin de ilçe turizmine ayrı bir canlılık getirdiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:17
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