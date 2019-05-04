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Eğirdir’desağlık için yürüdüler

’Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat’ programı kapsamında Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ’10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et’ yürüyüşü düzenlendi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:23
Eğirdir’desağlık için yürüdüler

’Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat’ programı kapsamında Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ’10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et’ yürüyüşü düzenlendi.



Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Sercan Altay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ahmet Ömer Gürlek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen yürüyüşe, ilçedeki yüksekokul ve lise öğrencileri de destek verdi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş limandan başlayıp,Canada’da sona erdi. Yürüyüşe katılanlara elma ve su ikramı yapıldı.



Program ve yürüyüş hakkında bilgiler veren Özdemir,fiziksel aktivite, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biri olduğuna dikkat çekti.


Fiziksel aktivitenin toplum tabanına yayılması gerektiğine değinen Özdemir, " Bu nedenle toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ hazırlanmıştır."dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:23
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