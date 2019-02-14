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Eğirdir’de 100 sandıkta 24 bin 227 seçmen oy kullanacak

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 100 sandıkta 24 bin 227 seçmen oy kullanacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:43
Eğirdir’de 100 sandıkta 24 bin 227 seçmen oy kullanacak

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 100 sandıkta 24 bin 227 seçmen oy kullanacak.


31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Eğirdir Kaymakamlığı tarafından "Seçim Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mahmut Oruç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sercan Altay, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal’ın yanısıra köy ve mahalle muhtarları ile muhtar adayları katıldı.


Toplantıda Yüzbaşı Sercan Altay, "seçimler gelip geçicidir. Seçimlerden sonra da aynı köyde, aynı mahallede yaşamaya devam edeceğiz. Bu düşünceyi asla aklımızdan çıkarmayalım" dedi.


Seçim takvimi ve seçim tedbirlerine hakkında da bilgi veren Altay, köylerimizde (Jandarma Bölgesi) 53 sandıkta 11 bin 832 seçmen, ilçe merkezinde ise 47 sandıkta 12 bin 395 seçmenin oy kullanacağını ve seçim güvenliği için 111 kolluk personelinin görev yapacağını bildirdi.


Toplantıda köy ve mahalle muhtarları ve muhtar adaylarının sorularını, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mahmut Oruç, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sercan Altay, ayrıntılı şekilde anlatarak cevaplandırdı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:43
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