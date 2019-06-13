0553 313 94 23

Eğirdir sorunları sohbet toplantılarıyla çözülecek

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde genel sorunlar ve mahallelerin sıkıntıları masaya yatırılarak çözüm noktasında görüş alışverişlerinde bulunuldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:49
Eğirdir sorunları sohbet toplantılarıyla çözülecek

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde genel sorunlar ve mahallelerin sıkıntıları masaya yatırılarak çözüm noktasında görüş alışverişlerinde bulunuldu.


Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarları, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, Esnaf Odası Başkanı Murat Yalkın ve Şoförler Odası Başkanı Ahmet Hamdi Takır bir araya gelerek, ilçenin genel sorunlarını ve mahallelerin sıkıntılarını masaya yatırdılar.


Vergi Dairesi üzerindeki Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Veli Gök, toplantıya katılanlarla tek tek tokalaştı.


Gök: “Her mahalle ve köy kendi takımını kuracak”


Belediye Başkanı Veli Gök toplantıda yaptığı konuşmada, “31 Mart yerel seçimlerinden sonrabir araya gelmiştik. Bu birlikteliğin tekrarını burada yapıyoruz. İlçemizde toplu sünnet şöleni yapalım istiyoruz. Ayrıca Mahalle ve köy muhtarlıklarımızdan gelen talep doğrultusunda futbol turnuvası düzenlemek istiyoruz. Her mahalle ve köy kendi takımını kuracak. Eğirdir İlçe stadında turnuva müsabakaları yapılacak. Hep birlikte bu işe karar verirsek, Kaymakamımızla da bu konuyu paylaşırız ve ilçemiz genelinde güzel bir sportif faaliyet yapmış oluruz" dedi.


Belediye Başkanı Gök, sırasıyla mahalle muhtarlarına söz verirken, istek ve sıkıntılar da ilgili birim müdürleri tarafından not alınarak, gerekli bilgilendirmeler yapıldı.


Başkan Gök, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, sohbettoplantılarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Papa’nın ziyareti tarihi olacak”
    1. Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Papa’nın..
    2. İnönü’ye ziyaretçi akını
    3. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    4. Burdur’da su baskınları tarım..
    5. Sınav gününde belediye otobüsleri..
    6. Malatya’da kaçakçılık operasyonu
    7. DÜZELTME - "ABD politikaları, avronun..
    8. Öldürülen PKK'lı, Sancaktepe..
    9. GAÜN’de patent konuşuldu
    10. Kayısıda rekolte 392 bin ton bekleniyor
    11. Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
    12. Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi..
    13. Güvercin almak için istenen şartlar iş..
    14. İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı..
    15. SAMULAŞ ’YKS’ye hazır
    16. İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü
    17. Sosyal Politikalar Kurulunun Gaziantep..
    18. Matematik şampiyonları ödüllendirildi
    19. ’Motorcu Dostu Trafik’ projesi ikinci..
    20. Motosikletle, hafif ticari araç..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel..
    22. Evini ateşe verirken kendisini de yaktı
    23. Hafif ticari araç evin çevre duvarına..
    24. Concon için itfaiye ekipleri seferber..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi..
    26. Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i..
    27. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    28. Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı
    29. "Mola Evi" projesi hayata geçiyor
    30. Kasımpaşa'da sportif direktörlüğe Emre..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu