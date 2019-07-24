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Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık denetimleri

Isparta’da jandarma ekiplerinin kaçak avlananlara karşı Eğirdir Gölü’nde yaptığı denetimlerde yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda, 10 takım misina balık ağı ele geçirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:07
Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık denetimleri

Isparta’da jandarma ekiplerinin kaçak avlananlara karşı Eğirdir Gölü’nde yaptığı denetimlerde yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda, 10 takım misina balık ağı ele geçirildi.


Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eğirdir İlçe Jandarma Bot Timi ekiplerinin Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içinde kalan Eğirdir Gölü’nde yaptıkları denetimlerde, Yazla Mahallesi kıyısında kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 2 bin metre uzunluğunda 10 takım misina balık ağı ele geçirildi. Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelerin Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.


Jandarma Eğirdir Bot Timi Komutanlığı ekipleri, göldeki kaçak avcılık denetimlerinin 24 saat aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:07
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