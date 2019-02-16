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Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık denetimi

Isparta Eğirdir Gölü’nde Jandarma Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan 2 bin 800 metre misina ağı ve 260 adet kerevit sepeti ele geçirilirken, sürücü belgesi bulunmayan bir balıkçı teknesi süürcüsüne de idari para cezası yazıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık denetimi

Isparta Eğirdir Gölü’nde Jandarma Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan 2 bin 800 metre misina ağı ve 260 adet kerevit sepeti ele geçirilirken, sürücü belgesi bulunmayan bir balıkçı teknesi süürcüsüne de idari para cezası yazıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı faaliyet gösteren Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi tarafından Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri arasında kalan Eğirdir Gölü’nde denetim ve kontroller yapıldı.


Yapılan denetimlerde, Eğirdir Barla Köyü açıklarında 260 adet göle atılı vaziyette kaçak kerevit sepeti ve Gelendost’a bağlı Yeşilköy yakınlarında göle atılı vaziyette 2 bin 800 metre misina ağı ele geçirildi.


Jandarma baskınında ayrıca, Barla köyü açıklarında sürücü yeterlilik belgesi bulunmayan bir balıkçı teknesine de 320 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.


Kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen malzemelerin Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Jandarma ekiplerinin göldeki kaçak avcılık konusunda 24 saat esasına göre kontrol ve denetimlerine devam edileceğine vurgu yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
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