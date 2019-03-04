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EGİAD iyilik için koştu, dereceye girdi

Runatolia Maratonu’nda "iyilik için koşan" Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş dünyasının temsilcilerinden Alper Tutak 42 km ile tam maraton koşarak yaş kategorisinde 10.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:42
EGİAD iyilik için koştu, dereceye girdi

Runatolia Maratonu’nda "iyilik için koşan" Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş dünyasının temsilcilerinden Alper Tutak 42 km ile tam maraton koşarak yaş kategorisinde 10., İlker İkier 10 km koşuda yaş kategorisinde 3., EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer ise yine 10 km mesafede yaş kategorisinde 9. oldu.



Tüm dünyada sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla kullanılan, bir kaynak geliştirme metodu olan Runatolia Maratonu bu sene 45 bin kişiyi aşkın iyilik koşucusunu ağırladı. Geçen sene ilk 100 arasına 2 koşucusuyla girerek önemli bir derece yakalayan EGİAD, dün gerçekleşen bu seneki etkinlikte de “İyilik İçin” koştu ve ipi başarıyla göğüsledi. EGİAD iş dünyasının temsilcilerinden Alper Tutak 42 km ile tam maraton koşarak yaş kategorisinde 10., İlker İkier 10 km koşuda yaş kategorisinde 3., EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer ise yine 10 km mesafede yaş kategorisinde 9. oldu.



“İyilik İçin Koş”


Antalya’da her yıl Runatolia Maratonu bünyesinde düzenlenen hayırseverlik koşusuna ilgi büyük oldu. Bu sene “İyilik İçin Koş” sloganıyla yarışa katılan EGİAD’dan 16 iş dünyası temsilcisi koşucu olarak katılım gösterdi. 10, 21 ve 42 kilometre olmak üzere 3 farklı mesafede koşulan Uluslararası Runatolia Antalya Koşusu’na sivil toplum örgütleri; organ bağışı, çocuk evliliği, çocuk istismarı, engellilerin sorunları gibi başlıklar altında katıldı.



"Çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz”


Koşuya katılarak Runatolia’da gönüllü üyelerle birlikte yarışanlar arasında EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer de vardı. Yelkenbiçer geçtiğimiz sene gerçekleşen koşudan derece alarak EGİAD’ı başarıyla temsil etmişti. Koşuya ilişkin bir açıklama yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Koşuda sosyal sorumluluk projesi olarak yer aldık. İyilik amacıyla çıktığımız yolda koşan tüm EGİAD gönüllülerine teşekkür ediyorum. Antalya’da olamayan kişilerin de bağış yaparak destek olmaları sevindirici. Bundan sonra katılacağımız etkinliklerde de gönüllülerimizle birlikte çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



EGİAD İş Dünyasından Runatolia Maratonu’na katılan İsimler: Alp Avni Yelkenbiçer, Anıl Yüksel, Elif Koç, Didem Veryeri, Ceren Sertdemir Yavuz, Mehmet Can Yavuz, Alper Tutak, Müge Şahin, Merve Özbatır, Yağmur Yarol,İlker İkier, Elif Özgüven, İsmail Önder Ünal, Özer Öztürk, Kemalettin Okkaoğlu, Mehmet Deligöz.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:42
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