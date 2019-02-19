0553 313 94 23

EGİAD Başkanı Aslan: "Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekliyoruz"

İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü iş birliğinde, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerine yönelik olarak "SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

19 Şubat 2019 Salı 13:50
EGİAD Başkanı Aslan: "Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekliyoruz"

İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü iş birliğinde, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerine yönelik olarak "SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal’in sunumlarıyla gerçekleşen toplantıya işverenler yoğun ilgi gösterirken, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekliyoruz" dedi.


Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerine yönelik olarak "SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, genç ve kadın iş gücüne dikkat çekerek, gerçek kalkınmanın istihdam oluşturulmasından geçtiğini kaydetti. Aslan, "2004 yılında erkeklerin iş gücüne katılım oranı yüzde 70 iken, geçtiğimiz yıl sonu bu oran yüzde 73.5’e yükseldi. Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekliyoruz. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı ise 2004 yılında yüzde 23.3 iken, geçtiğimiz yıl sonu yüzde 35 olarak belirlendi. Kadınların iş yaşamında rol almaları özellikle önem arz etmektedir. Diğer taraftan Türkiye İstatiktik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gençlerin iş gücüne katılma oranı geçen yıl yüzde 43,3, istihdam oranı yüzde 34,3, işsizlik oranı ise yüzde 20,8 olarak belirlendi. Yüzde 20’lerle ifade edilen genç işsizlik oranı gençlerin geleceğe yönelik umutsuzluklarını arttırdığı gibi aynı zamanda ülkemiz açısından çok değerli beyin ve emek gücünün israfı sayılmaktadır. Gençlerimiz Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan beyin gücüdür. Bu kapsamda, bu değerli gücü kullanabilmek için özel sektör-devlet iş birliği ile genç istihdamı teşvik edecek etkin mekanizmalar oluşturulması gerekmektedir" dedi.


Geçtiğimiz aylarda açıklanan yeni ekonomi programının iş gücü piyasasına etkisine de değinen EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik programlar kapsamında atılan adımları olumlu buluyoruz. İstihdamın arttırılmasına yönelik çalışmaları her zaman destekleyeceğimizi belirtmek isteriz. Diğer taraftan istihdamın arttırılmasına yönelik olarak, yetişkin eğitimini, yaşam boyu öğrenme olanaklarının yaygınlaştırılmasını, girişimciliğin teşvik edilmesini, mesleki eğitim olanaklarının arttırılmasının önemini de vurgulamaktayız. Özellikle nitelikli teknik eleman yetersizliği sorununa çözüm olacak olanaklar yaratılmalı, halihazırdaki eğitim politikası geliştirilmelidir" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Amber Türkmen: Siyaset, iyilik ve hizmet yarışındaysanız anlamlıdır
    1. AK Partili Amber Türkmen: Siyaset,..
    2. Başkan Pekyatırmacı:..
    3. Adıyamanlı güreşçi Avrupa yolunda
    4. Kadın cinayetine "namus" kılıfı
    5. Mesleki eğitimde 50 milyon avro..
    6. AK Parti'den teknoloji bağımlılığı..
    7. Kırıkkale’de Bizans döneminden kalan..
    8. Eda-Metin Özülkü Kepez’in konuğu
    9. Yunusemre’de hayvan ambulansı hizmet..
    10. “AK Parti’ye oy verip vermemekte..
    11. Böyle başlayıp beyinde tümörle bitmesin!
    12. Eskişehirspor’dan Avrupa devleriyle..
    13. İran'da izinsiz döviz satıcılarına..
    14. ABD İHA'sı düşürüldü
    15. Şair Altınay 9’uncu kitabını çıkarmaya..
    16. Muş'ta zorlu kış şartlarında dağcılık..
    17. Dondurucu soğukta içme suyu onarımı
    18. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘elma tanzimi’..
    20. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film..
    21. ŞAGDER’den Başkan Memiş’e teşekkür..
    22. Fransa Meclisinde “İsrail devletine..
    23. BOSE’de final için ’şah’ dediler
    24. EGİAD Başkanı Aslan: "Kadınların ve..
    25. Ocak temizliği
    26. Malatya takımı 1. Oldu
    27. İİT Mısır'daki intihar saldırısını..
    28. Bozbey’den İnegöl’de sürpriz ev..
    29. Engelli öğrenciler hem öğreniyor hem..
    30. GKV Cemil Alevli Koleji Öğrencileri..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!