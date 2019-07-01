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Ege’ye "Acil Panik Buton Sistemi" kuruldu

Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsünde, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda mağdurların güvenlik görevlilerine en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla "Acil Panik Butonu Sistemi" kuruldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:26
Ege’ye "Acil Panik Buton Sistemi" kuruldu

Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsünde, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda mağdurların güvenlik görevlilerine en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla "Acil Panik Butonu Sistemi" kuruldu.


Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsünde, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı bölgelere "Acil Panik Butonu Sistemi" kuruldu. Sistemle kişiler, herhangi bir olumsuz durumda butona basarak güvenlik görevlilerine kısa zaman içerisinde ulaşabilecek.


Sesli ve görüntülü sistemin ilk kez kullanıldığını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Uyguladığımız projelerle üniversitemizde huzur ve güven ortamını sağladık. Bunu kalıcı kılmak için yeni projeler geliştiriyoruz. Araç trafiğine kapattığımız yaya öncelikli kampüsümüzde, öğrenci ve çalışanlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgelere 7 ayrı ‘Acil Panik Butonu’ sistemi kurduk. Kullanımdaki sisteme dilerim hiç ihtiyaç olmaz” diye konuştu.



Rektör Budak, sistemin nasıl çalıştığını anlattı


Herhangi bir olumsuzluk durumunda yaşanan olaya en hızlı müdahaleyi sağlayan sistemle ilgili bilgi veren Rektör Budak, "Mağdur kişi, panik butonuna bastığında 24 saat hizmet veren güvenlik görevlilerimizle sesli ve görüntülü olarak irtibat kuruyor. Sistemin üst kısmında bulunan mercekli kamera çevreyi kontrol ederken, merkezdeki görevlimiz bölgeye en yakın birimleri yönlendiriyor. Böylece olaya en hızlı şekilde müdahale edilmiş olacak" dedi.


Daha önce kampüse sürekli olarak ambulans konuşlandırdıklarını hatırlatan Rektör Budak, şöyle devam etti:


"Eğitim kalitemizi daha üst seviyelere taşımak için bilimsel çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da gençlerimizin huzurlu bir ortamda en iyi eğitimi almalarını istiyoruz. Bunun yanı sıra spor tesislerimizi yeniledik, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerine destek veriyoruz. Öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak mezun olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:26
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