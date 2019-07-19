Eğer vatana ihaneti unutursak kanımız kurusun

Dünyada başka bir Türkiye yok. Bunu hepimiz iyi bilmeliyiz.

15 Temmuz’u hiç unutmadık, unutturmayacağız da, eğer unutursak da kanımız kurusun…

Öyle bir kanlı tarih ki dışardan ve içerden ihanete uğradık…

Kahraman milletimizle gelecek neslimizin yarınlarını batılılar ve işbirlikçilerine ipotek altına aldırtmamak için etten ve kemikten duvarlar örüldü o gece…

Destanlaşan ruhlardı bunlar, ne kadar övgüler yazsak kifayetsiz kalır…

Milli, manevi duygularımızla demirden tanklara dur diyerek darbecilere darbe yapan tarihin en kıymetli milleti olarak isimlerimizi yazdırdık.

Dünya o gece bizi izledi, eğer az bir şey tökezleseydik maazallah sırtlanlar çökme planları yapmıştı…

Lâkin gecenin oyununu bozan kahramanımız, Semih Terzi’ye tek kurşun sıkıp it sürüsünü dağıtarak vatanı için şehadet şerbetini içen Ömer Halisdemir oldu…

Nasıl unutalım 251 şehidimiz ve 1500’e yakın gazimizi…

Hangi ülkede görülmüş meclis binasını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve en önemlisi milletinin üzerine bomba yağdıran hainleri…

Bu kadar mı ucuzsunuz, fani bir makam uğruna rezilce satın alındınız. Ülkemizi satacağınıza şerefinizle ölseydiniz hiç değilse kahramanca şehit olurdunuz…

Ama şimdi vatana ihanet edenler güruhu olarak anılıyorsunuz.

Tarihin çöplüğüne atıldınız. Bu kararınız alnınızda ve amel defterlerinizde kara leke olarak kalacak…

O gece her kesimden insanımız ölümü göze alarak sokakları doldurdu.

Tüm sevdikleriyle helalleşerek şehadet şerbeti içmek vatanını, namusunu kurtarmak için çıktı…

Sayın Cumhurbaşkanımız çıkın sokağa, meydanlara inin, havalimanlarına gidin emriyle her bir fert birer nefer gibiydi.

İşte bu vatan aşığı millet böyle zafer kazandı…

Tıpkı ecdadımızın şanlı tarihinde gösterdikleri zaferler gibi… Kosova Savaşı, Niğbolu Savaşı, İstanbul’un Fethi, Mohaç Savaşı, Preveze Deniz Savaşı, İstiklal Harbi, Kutü’l-Amare ve Çanakkale ruhuyla 15 Temmuz 2016 kazanıldı…

Yüce Allah geçmişte bizim dedelerimize İslam’la savaşan haçlılar karşısında nasıl muzaffer kıldıysa 15 Temmuz’da da bu necip millete tarihi tekerrür ettirdi.

Çok şükür yine küffara karşı bizleri mahzun etmedi…

Artık ülkenin selameti için aynı ruhla devletimizin kalkınmasına çalışmamız elzemdir.

Vatansızları aklınızdan çıkartmayın en güzel vatan ise bizim vatanımız.

Hepimiz bu topraklar uğruna şehit verdik, onların kemiklerini sızlatmamalı, birliğimizi bozdurtmamalıyız. Batıdan kimseye fayda gelmez.

Zararın neresinden dönerseniz kârdır…

Haçlılarla işbirliği tutan yöneticileri ve ülkelerinin hallerini görüyoruz.

O ülkelere kan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmedi. Batılılar kene gibi kanlarını emerek öz kaynaklarını tüketip perişan bir vaziyette bıraktılar…

Güya demokrasi getirme vaatleriyle kollarına girdiler yıllarca terör örgütlerine peşkeş çektiler…

Ne vatanları, ne namusları ne de gelecek nesillerini bıraktılar. Dünyada bu zalimlere her dem dur diyebilecek sadece kahraman Türkiye’dir…

Her defasında bu hususlar da takşidât yapılmasında ve hatırlatılmasında fayda vardır…

Çünkü insanoğlu nisyanla maluldür… Anlayacağınız geçmişi çabuk unutur… Vesselâm…