0553 313 94 23

Eğer olursa bir çok Suriyeli evine döner

Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge, ülkelerinden göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeliyi yeniden umutlandırdı. Vatanlarına dönmek isteyen Suriyeliler bu yönde bir an evvel adım atılmasını isterken, 4 milyon insanın topraklarına dönebileceği belirtiliyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 06:16
Eğer olursa bir çok Suriyeli evine döner

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde huzurun sağlanması, gurbetteki yaklaşık 1 milyon Suriyelinin yeniden vatanına dönmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği ‘güvenli bölge’ uygulamasının tekrar gündeme gelmesi, Türkiye’deki Suriyelileri de ülkelerine dönüş için umutlandırdı. Suriyeliler, Türkiye öncülüğünde oluşturulacak güvenli bölgenin domino etkisi oluşturarak, ülkelerinin diğer bölgelerinde de huzur ve güven ortamının sağlanacağına inanıyor.

4 milyon insan döner

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, “Eğer tampon bölge daha önce olmuş olsa, milyonlarca vatandaşımız şu an Türkiye’de olmayacaktı. Tampon bölge şimdi olursa da bizi vatanımıza daha yakın eder, topraklarımıza geri döneriz. Türkiye ve uluslararası toplumdan ricamız bir an önce adım atılması yönünde. Biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerine bir milyondan fazla Suriyelinin döndüğü gibi, Fırat’ın doğusunda oluşturulacak tampon bölgeye de 4 milyon insan dönecektir” dedi.

BM destek olmalı

Suriye’nin acilen güvenli bölgeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Suriyeli avukat Muallim Sait de, söz konusu bölgenin dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan Suriyelileri bir araya getireceğine inandığını dile getirdi. Sait, “Tampon bölge siyasi çözüm, emniyet ve barışı getirir. En önemlisi de bizi terör örgütlerinden korumak için iyi bir bariyer görevi üstlenir, herkesin vatanına dönebilmesi için fırsat oluşturur. BM de konuşulan tampon bölgede faaliyette bulunmalı, bu bölgeye ortak olmalı, garantör olmalıdır” diye konuştu.

Dönüş vakti geldi

Vatanlarına dönme vaktinin geldiğini anlatan Suriyeli İbrahim Şerif de Türkiye’nin çabalarına diğer ülkelerin de destek vermesi gerektiğini söyledi. Salih İbrahim ise teröristlerle birlikte hareket etmedikleri için evlerinin ellerinden alındığını, çocuklarının zorla silah altına alınmaya çalışıldığını ifade etti. İbrahim, şunları söyledi: “Yıllardır bu zalimler yüzünden topraklarımıza hasretiz. Burada rahat olsak da hiçbir şey sılanın yerini tutmuyor. İnşallah topraklarımız teröristlerden temizlenir ve en kısa sürede döneriz.

PKK dinimizi bile yaşatmadı

Suriye'de yaşadıkları bölgeler YPG/PKK tarafından işgal edilen Kürtler, teröristlerin insanlık dışı muamelesi nedeniyle evlerine dönemiyor. Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli Kürt aile çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu. En iyi şekilde misafir edilen Suriyeliler, topraklarının terörden temizlenmesi için dua ediyor.
M.Mashar Hasan

Haseke'de uzun yıllar medreselerde öğrenci yetiştiren 57 yaşındaki Kürt din adamı Muhammed Mashar Hasan Şanlıurfa'da görevini sürdürüyor. Hasan, “Kürtlerin adına konuşanlar, 'Kürtleri koruyoruz' diyenler gerçeği söylemiyor. Eğer Kürtler, YPG/PKK'nın ele geçirdiği yerlerde rahat etmiş olsalar, oradan göç etmez evlerini bırakmazdı” dedi.

İslam'ı tahrif ediyorlar

Örgütün Müslümanların dinlerini yaşamalarına dahi izin vermediğine dikkat çeken Muhammed Mashar Hasan, şunları söyledi: “Yıllardır vatan hasretiyle yaşıyoruz. Dindarlara zulmediyor, dini tahrif ediyor, ibadetleri yasaklıyorlar. Onların ortaya koydukları İslam'la bağdaşmaz. Allah'ın dediklerini kabul etmeyip, kendi doğrularını dikta ediyorlar.”

Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 06:16
  1. Şanlıurfa
  2. suriye
  3. tampon bölge
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğer olursa bir çok Suriyeli evine döner
    1. Eğer olursa bir çok Suriyeli evine döner
    2. ABD'nin büyük korkusu! Yüzlerce kişi..
    3. Buzlanan yolda facia: Aynı aileden çok..
    4. Son dakika... Milyonlarca kişiyi..
    5. Krizi aştı... Bir oyla kurtardı
    6. Geri adım atmadı... Büyük krizin..
    7. Son dakika! 36 saatlik esaret sona..
    8. Bakırköy belediyesine ait otobüs..
    9. Kar ve tipi nedeniyle 90 kara yolu..
    10. Karabük'te okullara kar tatili
    11. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    12. Bomba iddia! Galatasaray aradığı..
    13. Gonzalo Higuain Premier Lig'e transfer..
    14. Honduras'tan 700 kişilik yeni göçmen..
    15. Beşiktaş'tan Jose Izquierdo hamlesi!..
    16. Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2..
    17. Galatasaray'ın gündeminde yer..
    18. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    19. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    20. Hatay'da şiddetli yağış bentleri..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı