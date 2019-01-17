Eğer olursa bir çok Suriyeli evine döner

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde huzurun sağlanması, gurbetteki yaklaşık 1 milyon Suriyelinin yeniden vatanına dönmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği ‘güvenli bölge’ uygulamasının tekrar gündeme gelmesi, Türkiye’deki Suriyelileri de ülkelerine dönüş için umutlandırdı. Suriyeliler, Türkiye öncülüğünde oluşturulacak güvenli bölgenin domino etkisi oluşturarak, ülkelerinin diğer bölgelerinde de huzur ve güven ortamının sağlanacağına inanıyor.

4 milyon insan döner

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, “Eğer tampon bölge daha önce olmuş olsa, milyonlarca vatandaşımız şu an Türkiye’de olmayacaktı. Tampon bölge şimdi olursa da bizi vatanımıza daha yakın eder, topraklarımıza geri döneriz. Türkiye ve uluslararası toplumdan ricamız bir an önce adım atılması yönünde. Biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerine bir milyondan fazla Suriyelinin döndüğü gibi, Fırat’ın doğusunda oluşturulacak tampon bölgeye de 4 milyon insan dönecektir” dedi.

BM destek olmalı

Suriye’nin acilen güvenli bölgeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Suriyeli avukat Muallim Sait de, söz konusu bölgenin dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan Suriyelileri bir araya getireceğine inandığını dile getirdi. Sait, “Tampon bölge siyasi çözüm, emniyet ve barışı getirir. En önemlisi de bizi terör örgütlerinden korumak için iyi bir bariyer görevi üstlenir, herkesin vatanına dönebilmesi için fırsat oluşturur. BM de konuşulan tampon bölgede faaliyette bulunmalı, bu bölgeye ortak olmalı, garantör olmalıdır” diye konuştu.

Dönüş vakti geldi

Vatanlarına dönme vaktinin geldiğini anlatan Suriyeli İbrahim Şerif de Türkiye’nin çabalarına diğer ülkelerin de destek vermesi gerektiğini söyledi. Salih İbrahim ise teröristlerle birlikte hareket etmedikleri için evlerinin ellerinden alındığını, çocuklarının zorla silah altına alınmaya çalışıldığını ifade etti. İbrahim, şunları söyledi: “Yıllardır bu zalimler yüzünden topraklarımıza hasretiz. Burada rahat olsak da hiçbir şey sılanın yerini tutmuyor. İnşallah topraklarımız teröristlerden temizlenir ve en kısa sürede döneriz.

PKK dinimizi bile yaşatmadı

Suriye'de yaşadıkları bölgeler YPG/PKK tarafından işgal edilen Kürtler, teröristlerin insanlık dışı muamelesi nedeniyle evlerine dönemiyor. Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli Kürt aile çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu. En iyi şekilde misafir edilen Suriyeliler, topraklarının terörden temizlenmesi için dua ediyor.

M.Mashar Hasan

Haseke'de uzun yıllar medreselerde öğrenci yetiştiren 57 yaşındaki Kürt din adamı Muhammed Mashar Hasan Şanlıurfa'da görevini sürdürüyor. Hasan, “Kürtlerin adına konuşanlar, 'Kürtleri koruyoruz' diyenler gerçeği söylemiyor. Eğer Kürtler, YPG/PKK'nın ele geçirdiği yerlerde rahat etmiş olsalar, oradan göç etmez evlerini bırakmazdı” dedi.

İslam'ı tahrif ediyorlar

Örgütün Müslümanların dinlerini yaşamalarına dahi izin vermediğine dikkat çeken Muhammed Mashar Hasan, şunları söyledi: “Yıllardır vatan hasretiyle yaşıyoruz. Dindarlara zulmediyor, dini tahrif ediyor, ibadetleri yasaklıyorlar. Onların ortaya koydukları İslam'la bağdaşmaz. Allah'ın dediklerini kabul etmeyip, kendi doğrularını dikta ediyorlar.”

Yeni Şafak