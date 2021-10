'Eğer İnönü idam edilseydi!'

27 Mayıs’ta darbeyle devrilen İsmet İnönü olsa ve idam edilseydi, Giresun’da Adnan Menderes Caddesi olur muydu?

Darbe yapan da Cemal Gürsel olsaydı, Cemal Gürsel Caddesi olur muydu?



CHP’liler, Giresun Belediyesini yıllarca yine seçimle yönetmiş olsalardı o caddelerin ismini ilk fırsatta, çoktan kaldırmış olmazlar mıydı?



Çok partili hayata geçildikten sonra Giresun’dan hiçbir dönem CHP yarıdan fazla vekil çıkarmadı.



Giresun’un seçmen nabzı daima Menderes sevgisiyle atar. Demokrat Parti’nin hatırasından izler taşır.



Öyleyse neden hâlâ en büyük, hareketli ve iktisadi sirkülasyonu fazla olan iki cadde bu darbecilerin adını taşıyor?



Giresun seçmeninin çoğunluğu İnönü’yü, Cemal Gürsel’i çok mu seviyor?



Giresun böyle de başka vilayetler başka türlü mü? Onun için CHP ve Kemalist ideoloji sahipleri sağ partiler dediğimiz yıllardır Türkiye’yi idare eden partilerin seçmenlerine Memo, Haso... diyor.



Onun için “ Bunlar çalışır biz kazanırız, bunlar temizler biz tükürürüz, bunlar somunu büyütür biz yeriz” havasındalar.



Memleket batsa kaçacak delikleri var. Sığınacak limanları var. Doğudan batıya her ülkeye sığınabilirler! Yaşam tarzlarıyla sığınacakları ülkenin yaşam tarzı arasında bir fark olmadığı için sığınabilirler!



Sığınacakları ülkeye cami yaptırmazlar, ezan okumazlar...Milli ve dini simgeleri öne çıkarmazlar. İran’a bile sığınabilirler, çünkü ABD ve Batılı ülkeler İran’la irtibata geçip bu sığınmacıların tamamını İran’dan alma sözü verir. Heykelleri çok sevdikleri için, gidecekleri Batı ülkelerinde çokça heykel bulabileceklerinden mutlu olup grup halinde alkış tutmaya da giderler. 1973 yılından bu yana siyasetle ilgiliyim. O yıllardan bu yana CHP’nin nesi var Türkiye’de diye bakıyorum?!

Ecevit’in uzuuun kuyruklar oluşturan başbakanlıkları var.



Güneş Motel’de pazarlık yaparak ayartığı vekiller var... Yazarkasanın fırlatılışı var... Anayasa kitapçığının fırlatılışı var...



Çöken holdingler, batan bankalar, intiharlar var... Çöp dağları, İSKİ yolsuzlukları var... Kasetler var... Bir de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gafları, tulûatları var! İki hayırlı iş yapmış CHP... O da Baykal eliyle, marifetiyle...



Birincisi 1974’te kurulan CHP-MSP hükümetinin kurulması için Baykal’ın gayreti. Böylece, ilk kez CHP dindar insanları, kısmen de olsa iktidara taşıyor...



İkincisi, yine Baykal’ın 2002 seçimlerinden sonra yasaklı olan Tayyip Erdoğan’ın yasağını kaldırması için partisini ikna etmesi. Kıbrıs Savaşı diyeceğim ama onun kararını Ecevit Londra’da iken merhum Erbakan ve arkadaşları vermişti...



Memleketten kaçmayacaklara gelince; onlar bizleriz. Dünkü Kuvay-ı Milliye...



Sonraki dönemlerde memleketi imar ve inşa edenler... Severek askere, coşarak savaşa, gülerek şehadete yürüyenler!



Siz hiçbir Kemalist’in can atarak savaşa gittiğine şahit oldunuz mu? Askeriyedeki bazı subaylar hariç... Onlar da vazife gereği...



Siz, hiçbir CHP teşkilatından Güneydoğu’ya, Suriye’de yaptığımız savaşlara gıda, giyecek vs. götürdüklerini gördünüz mü? Kahramanlarımızı savaştan dönerken karşılayanlar arasında CHP’lilere rastladınız mı? Üzüldüklerine şahit oldunuz mu kurumsal olarak? Hayır? Olamazsınız!



Onlar şair Nazım Hikmet’in mayasıyla mayalanmış; biz Necip Fazıl’ın...



Nazım Moskova’ya kaçmıştı; Necip Fazıl hapishanelerde, bin yıllık konaklarda yüz adım gidip yüz adım geliyor, seccadenin tüyleri tarafından okşanıyordu.

Ancak seccadenin yünlerinden teselli buluyordu! Nazım da, Stalin’e medhiyeler düzüyor, Türkiye’yi şikayet ediyordu.



Onlar Tevfik Fikret’in mayasındalar biz Mehmet Akif Ersoy’un...



Onlar Kızıldere Marşı okurlar, biz Fetih Marşı... Şimdi tekrar soralım: Eğer CHP bizim durumumuzda olsaydı, idam edilen İnönü, azmettiren Menderes (merhum), darbeyi yapan Cemal Gürsel olsaydı; Menderes ve Gürsel’in adını taşıyan cadde olur muydu Giresun’da?



Olur muydu başka il ve ilçelerde?



Olmazdı, olamazdı.



Biz ya çok safız ya da çok iyi niyetli!!



Merhum Menderes ve arkadaşlarının adını taşıyan ne okul, ne cadde, ne sokak, ne park ne de bir geçit var!!



Ama sorarsan 27 Mayıslarda hüngür hüngürüz?! Samimiyetimizi sorgulasak vakit geçmeden? Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış...