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"Eğer göç düzenli bir şekilde yönetilebilirse fırsattır"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok:- "Eğer göç düzenli bir şekilde yönetilebilirse fırsattır. Neyin fırsatıdır? Nüfusunuzu gençleştirir ve çeşitlendirir. Ayrıca uluslararası iş gücüne katılımı sağlar. Bunun dışında da bu nüfusun bir şekilde yaşlanan nüfusu engellediği için sosyal güvenlik açıklarının kapanmasını sağlar"- Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu:- "Ülkemize savaş nedeniyle gelen Suriyeli sayısı 3 milyon 639 bin 705'dir. Bunların 140 bin 851'i geçici barınma merkezlerinde misafir edilirken, geriye kalan 3 milyon 497 bin 854 kişi ise 81 ilimizde kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmektedir"

15 Mart 2019 Cuma 17:21
"Eğer göç düzenli bir şekilde yönetilebilirse fırsattır"

MERSİN (AA) - Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Eğer göç düzenli bir şekilde yönetilebilirse fırsattır. Neyin fırsatıdır? Nüfusunuzu gençleştirir ve çeşitlendirir. Ayrıca uluslararası iş gücüne katılımı sağlar. Bunun dışında da bu nüfusun bir şekilde yaşlanan nüfusu engellediği için sosyal güvenlik açıklarının kapanmasını sağlar." dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Mersin İl Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 14'üncüsü, Mersin'de bir otelde gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, programda yaptığı konuşmada, Uyum Buluşmalarının 13'üncüsünü dün Adana'da gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Göçler hakkında bilgi veren Ok, şunları kaydetti:

"Kanada geçtiğimiz ay önümüzdeki 3 yıl için 1 milyon düzenli göçe ihtiyacı olduğunu resmi ağızdan açıkladı. Almanya'da yine geçtiğimiz ay her yıl 216 bin düzenli göçmene ihtiyaç duyduğunu söyledi. Eğer göç düzenli bir şekilde yönetilebilirse fırsattır. Neyin fırsatıdır? Nüfusunuzu gençleştirir ve çeşitlendirir. Ayrıca uluslararası iş gücüne katılımı sağlar. Bunun dışında da bu nüfusun bir şekilde yaşlanan nüfusu engellediği için sosyal güvenlik açıklarının kapanmasını sağlar. Kültürlerin buluşmasını sağlar. Lokomotif görevi görür, ülkeleri ileriye doğru iteler."

Düzensiz göçe de değinen Ok, düzensiz göçün en istenilmeyen şeklinin kitlesel göç olduğunu vurgulayarak, "2011 yılında Suriye'de başlayan insanlık dramından sonra orada bulunan kardeşlerimiz, kendilerine en yakın gördükleri coğrafyalara Türkiye, Lübnan ve Yemen'e gelmek zorunda kaldılar. Hiç kimse güle oynaya vatanını terk etmez. Göç hep bir hicran yarasıdır." dedi.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Türkiye'nin tüm dünyaya örnek bir devlet olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kimsenin dinine, diline, rengine bakmadan sadece insan olmanın gereğiyle mağdur ve mazlum herkese kucak açtığını ifade eden Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bin yıllık merhamet medeniyetine, geleneğine sahip tüm dünyaya insanlık dersi veren engin bir devlettir. 2011 yılında iç karışıklıkların yaşanmasından bu yana açık kapı politikası uygulayan ülkeyiz. Ülkemize savaş nedeniyle gelen Suriyeli sayısı 3 milyon 639 bin 705'dir. Bunların 140 bin 851'i geçici barınma merkezlerinde misafir edilirken, geriye kalan 3 milyon 497 bin 854 kişi ise 81 ilimizde kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmektedir. Bu nedenle genel müdürlüğümüz sizlerle Türk toplumunun karşılıklı uyumu için çaba sarf ediyoruz."

Programa, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Uluslararası Göç Örgütü Proje Sorumlusu Özge Arcan, Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim ve çok sayıda Suriyeli vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgiler aktarıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:21
  1. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok
  2. Mersin

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