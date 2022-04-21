'Eğer bu cezaları uygulamazsanız...'

Değerli Cumhurbaşkanım, masum, günahsız vatandaşları mağdur eden, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları İçişleri Bakanlığımızı, Adalet Bakanlığımızı aşmış çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır ve toplum için tehlike arz eden bir duruma gelmiştir. Bunu önlemek ve durdurmak için sert kararlar, caydırıcı kanunlar ortaya koymak zarureti doğmuştur. Şimdi hırsızlık ve dolandırıcılık yapanlar ve bunu alışkanlık haline getiren birtakım cani ruhlu insanlar cezaevine giriyor, birkaç ay veya birkaç yıl yattıktan sonra serbest kalıyor. Cezaevi sıcak, güzel kahvaltılar, güzel yemekler veriliyor, gayet güzel elbiselerini cezaevine getirtip giyiyorlar ve cezaevlerinde daha profesyonelleşiyorlar daha kaşarlanıyorlar hatta içeride örgüt veya çete bile kurabiliyorlar. Sen bunları nereden biliyorsun diye soracak olursan bundan kırk yıl önce mal beyanında bulunmamaktan görevli memura hakaretten 3-5 ay cezaevinde yatmıştım. Cezaevi iç yüzünü çok iyi bilirim.

Değerli Başkanım, lafı uzatmayacağım sadede geleceğim. Bu hırsızlığı, dolandırıcılığı alışkanlık haline ve sanat haline getirenleri bu hafif cezalarla durduramazsınız! Bu şer grubu şahıslar öyle cüretkârlar ki biri otomobili soyarken başka biri cep telefonuyla görüntüsünü çekiyor, hırsızlığı yapan umursamıyor, soyguna devam ediyor. Başka biri apartmandaki tutunmak için konulan trabzanları söküyor, başka biri daireye pizza getiren kuryenin motosikletindeki pizzaları çalıyor, başka biri dışarıda, biri içeride bankadan para çekenleri takip ediyor, sonra beraber para çeken kişiyi gasbediyorlar veya parasını çalıyorlar, bazen meblağ büyük de olabiliyor. Başka biri demir köprüyü tamamen söküp çalabiliyor, kimisi de apartmanlara girip ayakkabıları çalıyor, kimisi de marketlere alışverişe gelenleri biri perdeleyip diğeri de cüzdanlarını, cep telefonlarını çalıyor. Benim kızımın on yedi bin liralık cep telefonunu çaldılar. Kızım, çalanların çekik gözlü yabancı olduğunu söylüyor. Yine bir başkası kuyumcuya işi silahlı soyguna kadar götürüyor. Bazen de işi cinayete kadar büyütüyor.

Değerli Başkanım, bunlar saymakla bitmez. Emniyet güçlerimiz bu ahlaksız ve acımasız kişileri tespit edip yakalıyor ama bununla çözüm olmuyor. Bu yakalanan dolandırıcılara, gaspçılara, hırsızlara cezalar caydırıcı olmuyor. Ben bir abiniz olarak size şu çözümleri, tedbirleri tavsiye ediyorum. Ülkemizde İslam’ın caydırıcı cezası olan el kesme, idam cezası yok. Batıdaki gibi bu kişileri hapishanede çürüten, bunları aşağılayan tek tip elbise kıyafet giyimi yok, ezasını çekse bile psikologlar tarafından aynı suçları bir daha işleyebilir mi diye sorgulayan psikolojik heyetler yok. O zaman ne yapmak lazım, bunlara daha acı ve sıkıntı veren cezalar uygulamak gerekir. Bu cezalar ne olacak. Değerli Cumhurbaşkanım, ülkemizde hazineye ait yüzbinlerce dönüm tarla, çayır, arazi var. Boş bekliyor. Bu hırsızlığı, dolandırıcılığı, gaspı bir sanat haline getirenleri ilk vukuatında denetimli serbest bırakacaksın belki ihtiyacından dolayı bu suçu işlemiş olabilir. İkinci vukuatında bir yıl, üçüncü vukuatında iki yıl, dördüncü vukuatında veya daha fazla bu suçu işlerse üç yıl bu tarlalarda çalıştıracaksın. O tarlalarda, çayırlarda, arazilerde buğday, mısır, ayçiçek yağı, baklagiller ektireceksin ve tek tip kıyafetleri olacak. Sabah olduğu zaman buralara çalışmaya göndereceksin, akşam olduğu zaman bulundukları il veya kasabadaki cezaevlerinde yatıracaksın. Buralarda çalışırlarken, ayakları hafif ama sağlam alüminyum zincirler vurulacak, başlarında silahlı nöbetçiler de olacak. Bugün cezaevlerinde on binlerce hırsız ve dolandırıcı var. Bunlar cezaevlerinde rahatça kahvaltıları yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Hatta cezaevlerinde bazen etli pide bile ikram ediyorlar. Bunları ülkenin ekonomisine katkı için, üretim için, tarım için kullanacaksın. Hem yedikleri, içtikleri için görevliler için masrafları üzerlerinden çıkaracaksın. Bu cezalar onlar için caydırıcı olur, bir daha kimsenin malına, canına kastedemezler. Bu cezalar onlar için çok ağır olur. Yoksa polisle, adliye ile cezaevi ile bunları durduramazsınız. Bu şekilde vatandaş da tedirgin olmadan, huzursuz olmadan yaşamını sürdürür. Şimdi de madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu malı, parası çalınanların 50 bin TL’ye kadar olanların zararını devlet karşılayacak. Çünkü devlet vatandaşın can, mal güvenliğinden sorumludur. Elli binden fazla zarara uğrayanların da zararlarını o suçu işleyenlerin var ise arabasını, taşınmazını, ev veya arsasını sattırarak karşılayacaksın, el koyacaksın yoksa hiçbir şeyi o zarara uğrayan mağdurlar sineye çekecek. Ha bu arada ev, araba, eşyayı çok ucuza olanlardan da geri alacaksan. Bu kadar ceza alanlar da bunun çalıntı olduğunu bildiklerinden bile bile almışlardır. Dolayısıyla bu cezaya katlanacaklardır. Eğer bu cezaları uygulamazsanız ülkemiz dünyada suçlular, hırsızlar için bulunmaz bir cennet olacaktır. Bu da öyle biline. Saygılarımla.