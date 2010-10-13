Egemen Bağış’tan Türklere çağrı: Almanca öğreninuyum sağlayın

Bağış, “Die Welt” gazetesinde ve Focus dergisinde de yayınlanan açıklamasında, “Türk kökenli Alman vatandaşlarıma ve Türk vatandaşlarıma Almanca öğrenmeleri ve uyum sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyorum. Evsahibi ülkenin örf ve adetlerine uyun. İyi bir gelecek için çocuklarınızı en iyi okullara gönderin. Yasalara uyun. Eğer Ali ya da Ahmet yanlış bir şey yaparsa, diğer insanlar isimlere bakmadan ‘Türk yaptı’ diyeceklerdir” ifadelerini kullandı. Türk hükümetinin, Türkiye’nin AB’ye entegrasyonunun yanı sıra uyum fikrini de desteklediğini belirten Bağış, şunları kaydetti: “Kimliğinizden ve kültür zenginliğinizden vazgeçmek mecburiyetinde değilsiniz, aksine Türkiye’nin elçileri olabilirsiniz. Bu şekilde iki ülke arasında daha iyi bir dostluk ve birlikteliğin sağlanabilmesi için bir köprü oluşturabilirsiniz.”