Egelsiz Yaz Kampına katıldılar

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri ’Sosyal Hayatta Engel Yok’ projesi kapsamında Tekirdağ Kumbağ Egelsiz Yaz Kampına katıldı.

Proje kapsamında daha önce hiç deniz görmemiş ve gitmemiş 9 engelli birey, aileleri ile birlikte denizle tanışma fırsatı buldular. Kamp boyunca doyasıya eğlenen engelli bireyler sosyal hayatta engel olmadığını bir kez daha gösterdiler. Dernek Başkanı İsmail Çelik, kampı düzenleyen Gaziosmanpaşa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gürlevik’e kuruluşlarının sembolü Metristepe figürlü plaket takdim edildi. Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Bizlere bu imkanı sağlayan başta Bozüyük Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere maddi manevi destek sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.