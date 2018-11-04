Egeliler bu fuarda buluşacak

Ülkemizde sürdürülen “kentsel dönüşüm ve modern toplu konut” projeleri kapsamında önemi artan yapı ve inşaat sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak hazırlanan Ege Yapı Fuarı, 1-4 Kasım 2018 tarihleri arasında İzmir Gaziemir’de bulunan Fuarizmir’de tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek için gün sayıyor. Bölgede hedeflenen yatırımlara ivme kazandıracak, sektördeki ekonomiyi canlandıracak EGE YAPI Fuarı’nda sektör temsilcileri hem işbirlikleri üzerinde konuşacak hem de sorunlarını masaya yatırma fırsatı bulacak.