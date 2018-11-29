Egeli tekstilcilerden Danimarka'ya çıkarma

KOPENHAG (AA) - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) üyesi 12 tekstil firması, Danimarka'da organik tekstil ürünlerini tanıttı.



Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE projesi tarafından desteklenen ve Danimarka’nın İstanbul Ticaret Ataşeliği ile Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği organizasyonuyla birlik üyesi 12 tekstil firması, Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile Ikast kentlerinde Danimarkalı tekstil firmalarıyla görüşmeler yaptı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, söz konusu görüşmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının ihracatı artırmak olduğunu belirterek, Danimarka’nın önde gelen tekstil firmalarına ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Seyfeli, "İskandinavya pazarının hem fiyat hem de adet anlamında yükselen trendde olduğunu gördük. O yüzden UR-GE projemizi Danimarka'da yapma kararı aldık." dedi.

İskandinavya’daki moda akımını öğrenmek için birlik üyeleriyle ağustos ayında Danimarka'yı ziyaret ettiklerini ve kurslara katılarak İskandinavya'daki moda tercihlerini keşfetme imkanı yakaladıklarını ifade eden Seyfeli, edindikleri tecrübe kapsamında, burada yaptıkları bu görüşmelere özel organik ve sürdürülebilir tekstil ürünleri hazırladıklarını bildirdi.

Çoğu İzmir’de faaliyet gösteren birlik üyesi firmaların organik tekstil ürünleri üretebilmek için sertifika aldığını aktaran Seyfeli, organik tekstil ürünlerinde, Türkiye’nin tekstil sektöründe rekabet ettiği diğer ülkelere göre çok daha avantajlı olduğunu, bunun nedeninin, Türkiye’nin pamuğunu kendisinin üretmesi olduğunu söyledi.





- "Türk pamuğunun kalitesi harika"







Görüşmelere katılan Demoteks firmasından Hülya Karaduman, İskandinavya'nın çok kıymetli bir pazar olduğunu belirterek, "Ticareti kurallarıyla ve düzgün yapan insanlar... Dolayısıyla siz dürüst ve düzgün çalıştığınız sürece karşı taraf da dürüst ve düzgün bir şekilde sizinle çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Karaduman, son yıllarda organik tekstil ürünlerine yönelik talep artışı olduğuna dikkati çekerek, sahibi olduğu firmanın gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 25’inin organik tekstil ürünleri olduğunu, organik tekstil üretiminin Türkiye için büyük önem taşıdığını ve ihracat için geleceğinin parlak olduğunu söyledi.



Türk firmalarıyla görüşen Danimarkalı firmalardan Uniton-T adlı firmanın sahibi Chresten Jochumsen da Danimarka’nın yanı sıra İsveç ve Norveç’te de satışları olduğunu belirterek, amaçlarının, Türkiye’den organik tekstil ürünleri ithal etmek olduğunu bildirdi.



Jochumsen, Çin’de fiyatların artmasından dolayı Türkiye’ye yöneldiğini, Türk pamuğunun kalitesinin "harika" olduğunu ve Türkiye’de organik tekstil alanında birçok seçenek bulunduğunu ifade ederek, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye’den organik tekstil ürünleri ithal edeceğine kesin gözüyle baktığını kaydetti.





- "Amaç, ticaret hacmini artırmak"





Danimarka Dışişleri Bakanlığı Ticaret Bölümü Kıdemli Ticaret Uzmanı Deniz Akkan ise yaptığı değerlendirmede, Danimarka ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmayı amaçladıklarını kaydederek, "Tekstil, hem Danimarka’nın hem Türkiye’nin güçlü olduğu alanlardan, sektörlerden bir tanesi. Türkiye, Danimarka'nın da Uzak Doğu'ya kıyasla daha kaliteli, daha sürdürülebilir, daha organik üretim yaptırabileceği ve ciddi bir fiyat avantajı sağlayabileceği bir pazar." ifadelerini kullandı.