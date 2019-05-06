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Ege’den Karadeniz’e yüzüncü yılında gazinin izinde

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün denizcilik ülküsünü gerçekleştirmek için 18 yıldır engin denizlerde bayrağımızı dalgalandıran Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 7 Mayıs’ta Bodrum’dan demir alacak.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:03
Ege’den Karadeniz’e yüzüncü yılında gazinin izinde

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün denizcilik ülküsünü gerçekleştirmek için 18 yıldır engin denizlerde bayrağımızı dalgalandıran Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 7 Mayıs’ta Bodrum’dan demir alacak.



Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün denizcilik ülküsünü gerçekleştirmek için 18 yıldır engin denizlerde bayrağımızı dalgalandıran Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 7 Mayıs Salı günü saat 09:00’da Bodrum’dan Limanı’ndan törenle yola çıkacak. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan simgesel seyir, 19 Mayıs 2019 sabahı Samsun Tütün İskelesi’nde son bulacak.


STS Bodrum Okul Gemisi; 100 yıl önce nice zorluklarla yolumuzu aydınlatmak için yola çıkanların anısına Cumhuriyetimizin simgesi limanlarda halkla buluşacak, İstanbul’dan katılacak çok sayıda yelkenliyle birlikte Samsun’a çıkacak.


Ege’den Karadeniz’e Gazi’nin Anısına 100.Yıl rotasında gerçekleştirilecek seyirde, STS Bodrum’un uğrayacağı limanlarda,ülkemizin değerli sanatçı ve aydınları ile söyleşi ve dinletiler yapılacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da bazı limanlarda katılım sağlayarak destek vereceği STS Bodrum’un yolculuğu,Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından anlık paylaşımlarla halka duyurulacak.


STS’nin 100’üncü yıl rotası, ünlü gazeteci Nebil Özgentürk tarafından bir de belgeselle taçlandırılacak.



100 yıl öncesinin bu inanç ve azmini örnek alan Bodrumlu deniz sevdalılarının; Atatürk’ün “Denizciliği, Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.” sözünü şiar kabul edip kolları sıvayarak, ülkemiz denizciliğine kazandırdığı Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum,Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürüyen deniz sevdalılarının imece usulüyle ve Bodrumlu ustaların geleneksel yöntemleriyle inşa edildi.


1997’nin Ekim ayında kızağa koyulan ve 2001 Ocak’ta denize indirilen STS Bodrum; 18 yıldır engin denizlerde bayrağımızı dalgalandırmaktadır.


15 yolcusuyla seyir yapacak olan STS Bodrum’un seyir programı şöyle:


7 Mayıs 2019 Salı


Bodrum Limanı’ndan kalkış (Saat: 09:00)


8 Mayıs 2019 Çarşamba


İzmir Pasaport Limanı’na varış (Saat: 08:00)


İzmir Gündoğdu Meydanı’nda söyleşi (Saat: 09:00)


11 Mayıs 2019 Cumartesi


Çanakkale Yat Limanı’na varış ve söyleşi (Saat: 09:00)


12 Mayıs 2019 Pazar


Marmara Adası’na varış (Saat: 21:00)


13 Mayıs 2019 Pazartesi


Saraylar Limanı’ndan kalkış (Saat: 07:00)


İstanbul Kadıköy’e varış (Saat: 16:00)


16 Mayıs 2019 Perşembe


Denizde buluşma (Saat: 12:30)


18 Mayıs 2019 Cumartesi


İnebolu’ya varış (02:30)


19 Mayıs 2019 Pazar


Samsun Canik Balıkçı Barınağı’na varış (Saat:05:00)


Samsun Tütün İskelesi’ne çıkış (Saat: 08:15)

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:03
  1. sanat

YORUM YAZ

  • Burhan İslamBurhan İslam2 dk önce
    Helal olsun onlara Atamızın emanetine yakışır. Allah utandırmasın.

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