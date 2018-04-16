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Başbakan Yıldırım: Ege'deki adacıktan o Yunan bayrağı kaldırıldı

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Başbakan Yıldırım, 'Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar.' dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:54
Başbakan Yıldırım: Ege'deki adacıktan o Yunan bayrağı kaldırıldı

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Yıldırım, Ege'deki gerilim için "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız " dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:54
  1. Başbakan Yıldırım: Ege'deki adacıktan o Yunan bayrağı kaldırıldı

YORUM YAZ

  • vatandasvatandas3 sa önce
    Yunan kopegi ka
  • halil45halil454 sa önce
    yunanlilari amerika simartiyor türkiyenin üstüne saliyor, türkiye ye dünyada agrassiv ülke görümü vermek icin hazirlanan komplo. amac türkiyeyi mumbic kandil icin zayiflatmak, herseyin arkasinda amerika var yani israil
  • birisibirisi5 sa önce
    ha şöyle çok güzel hss sistemlerimizi geliştirirsek zaten hiçbir sorun kalmaz
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