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Ege'deki Karaca Adası ve Çiçek Adası satışa çıkarıldı

Marmaris’teki Karaca Adası 210 milyon TL, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Çiçek Adası ise 115 milyon TL bedel karşılığı internet üzerinden satışa sunuldu.

06 Ekim 2019 Pazar 13:58
Ege'deki Karaca Adası ve Çiçek Adası satışa çıkarıldı

ABD’de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanlığı konutu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, internet üzerinden satışa çıkarıldı. Metrekare fiyatı 665 TL olarak belirlenen adanın toplam fiyatı ise 210 milyon TL olarak açıklandı. 22 Eylül’de verilen ilanda, üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.

Otel yapmak için aldı, sit alanı ilan edildi

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden emlak şirketi ortağı Uğur Özcan, adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Karaca Adası’nın 1980 yılında ABD’de yaşayan bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Uğur Özcan, adanın o zaman imarlı olduğunu kaydetti.

Adanın 1983 yılında birinci dereceden sit alanı ilan edildiğini vurgulayan Özcan, "Bu nedenle otel yatırımı gerçekleşmedi. Sahibi yıllardır vergisini ödediği halde istediği yatırımı yapamadı. Yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Üzerinde 3 müstakil ev ev bulunuyor. Ancak bunlar metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var. Şu an Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunduğu için 5 yıl süreyle vergiden muaf. Süre dolduğunda yeniden vergisini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Sahibinin yatırım yapamadığı için zarara uğradığını anlatan Uğur Özcan, "Ada aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunuyor. 4 koyu bulunuyor. Toplam 316 dönüm tapu tescili var. Yine 65 dönüm orman kullanım alanı var. Adanın toplam büyüklüğü 381 bin metrekare" dedi.

Çiçek Adası da satılık

Balıkesir’in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesinde bahar mevsiminde sarı ve beyaz ’koyun gözü’ cinsi nergis çiçekleri açan ve adını buradan alan Çiçek Adası da 15 Eylül’de internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlk kez 2002 yılında satışa çıkarılan Çiçek Adası, Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarında bulunuyor. Karaya 230 metre mesafede, 267 bin metrekare alana sahip Çiçek Adası, 115 milyon liraya satışa çıkarıldı. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık’a 12 kilometre, Çanakkale- İzmir yoluna ise 3,5 kilometre mesafede. 4 tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunuyor. Ada, Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin özel mülkü konumunda. En yüksek noktası 22 metre olan ada alıcılarını bekliyor.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:58
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Çanakkale
  4. Balıkesir
  5. Çiçek Adası
  6. Karaca Adası

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