Ege'de yaramazlık yapıyor ama... Yunanistan için korkunç tablo

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin borç oranlarını açıkladı. Rapora göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının %178.6'sına tekabül eden Yunanistan sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Sputnik'de yer alan habere göre Yunanistan'ı, %131.8 ile İtalya ve %125.7 ile Portekiz takip ediyor.

ESTONYA EN AZ BORÇLU ÜLKE

AB'nin en az borca sahip ülkesi ise borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının sadece %9'una tekabül eden Estonya oldu. Genel olarak geçtiğimiz 2017 yılında, AB üyesi ülkelerin borç ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki orantının, 2016'ya göre %83.3'den 81.6'ya gerilediği kaydedildi.