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Ege'de yaramazlık yapıyor ama... Yunanistan için korkunç tablo

Avrupa İstatistik Ofisi’nin raporuna göre Yunanistan, Avrupa Birliği’nin en yüksek borca sahip ülkesi durumunda.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:51
Ege'de yaramazlık yapıyor ama... Yunanistan için korkunç tablo

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin borç oranlarını açıkladı. Rapora göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının %178.6'sına tekabül eden Yunanistan sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Sputnik'de yer alan habere göre Yunanistan'ı, %131.8 ile İtalya ve %125.7 ile Portekiz takip ediyor.

ESTONYA EN AZ BORÇLU ÜLKE

AB'nin en az borca sahip ülkesi ise borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının sadece %9'una tekabül eden Estonya oldu. Genel olarak geçtiğimiz 2017 yılında, AB üyesi ülkelerin borç ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki orantının, 2016'ya göre %83.3'den 81.6'ya gerilediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:51
  1. Yunanistan
  2. Avrupa Birliği
  3. Avrupa İstatistik Ofisi

YORUM YAZ

  • AliAli52 dk önce
    Bizimki ne kadar?
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp55 dk önce
    Hatırlar mısınız ? AB nin kuruluş amacı : Üyelerini iflas ettirmek . . . neden mi ?O zaman İsraile Dünya Kırallığını teklif edecekler . . . kurtar bizi diye bağıracaklar . . . Bakın Siyon Protokolleri . . . o ilahi Yahudi kitabı . . .dünya parası Yahudinin elinde . . . Arabın yağını bile ABD / İsrail idare eder . . . inanmayan araştırsın , ben ne dediğimi bilirim ; Kafamı kurtarmak için bile yalan uydurmam . . .Ya sen !
  • mustafa06mustafa061 sa önce
    beter olsun
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