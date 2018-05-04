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Ege'de Türk gemisi Yunan savaş gemisiyle çarpıştı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Midilli adası açıklarında Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı. İki gemide de batma tehlikesi olmadığı bildirildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:23
Ege'de Türk gemisi Yunan savaş gemisiyle çarpıştı!

Ulaştırma Bakanlığı, "Ege'de Midilli açıklarında çimento yüklü bir Türk gemisi Yunan savaş gemisi ile çarpıştı. Her iki gemide de batma tehlikesi yok." açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemiyle temas ettiği belirtildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama, "Karmate" isimli bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir devriye gemisine temas edip bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Midilli açıklarında sabah saat 04.00 sularında meydana gelen olayda bir maddi hasar olmadığı ifade edildi. Olaydan sonra geminin Türkiye karasularına girdiği açıklandı.

Olayın nasıl geliştiği hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Ancak Yunan savaş gemisi Türk ticaret gemisini engelleyemedi. Yunan medyasında olay geniş yer aldı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:23
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