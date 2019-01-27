Ege'de korkutan depremler! Peş peşe oldu ​Ege bölgesi peşpeşe 2 depremle sarsıldı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin peşinden İzmir’in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 06.15’de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi. Öte yandan 25 Ocak Cuma günü İzmir’in Menemen ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İzmir'de de oldu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir’in Menemen ilçesinde saat 06.16’da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.

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