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Ege’de mülteci akını devam ediyor

Ege’de 2019 ilk altı ayında Yunanistan adalarına gitmek isterken yakalanan mülteci sayısı 13 bine yaklaştı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:15
Ege’de mülteci akını devam ediyor

Ege’de 2019 ilk altı ayında Yunanistan adalarına gitmek isterken yakalanan mülteci sayısı 13 bine yaklaştı. Ege’de adeta bir düzensiz göçmen akını yaşanıyor.


Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre, 1 Temmuz itibariyle Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göç hareketlerinde 12 bin 933 mülteci yakalandı. Bu yıl içerisinde Ege’de yaşanan düzensiz göç hareketlerinde 28 kişi hayatını kaybetti. Çoğunluğu Afgan, Suriye, Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenler özellikle Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek için zaman zaman hayatlarını tehlikeye atıyor. Düzensiz göç hareketinin önlenmesine yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ayrıca 23 organizatör de yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege’de yaşanan düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi için 7 gün 24 saat bölgede denizden, karadan ve havadan denetimlerini yapmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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