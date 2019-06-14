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Ege’de MİSİAD rüzgarı

Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Ege Bölge Başkanlığının ev sahipliğinde, Ege Bölgesi’nde genişletilmiş istişare toplantısı yapıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:20
Ege’de MİSİAD rüzgarı

Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Ege Bölge Başkanlığının ev sahipliğinde, Ege Bölgesi’nde genişletilmiş istişare toplantısı yapıldı.


Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) üyeleri, 30’dan fazla il ve ilçe şube başkanlarının katılımıyla bir istişare toplantısında bir araya geldi. MİSİAD Ege Bölge Başkanı Mustafa Efe Öncel’in organize ettiği bölge toplantısında ayrıca yeni il ve ilçelere de yeni şube başkanlarının ataması yapıldı.


MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, toplantıda yaptığı konuşmada, "MİSİAD güzel gönüllerin milli sermayenin bir araya geldiği çatıdır. Gönül seferberliği dedik yola çıktık; şükürler olsun attığımız işaret fişeği dünyanın bir ucunda görüldü ve dünya genelindeki kardeşlerimiz MİSİAD bayrağını; 32 ülkede, Türkiye’de, 75 il ve ilçelerinde MİSİAD bayrağını dalgalandırıyor. Benimle yola çıkan bütün gönül dostlarıma kardeşlerime teşekkür ediyorum destek oldular, büyük cesaret verdiler ve şu anda MİSİAD’ın ülke içinde ne kadar önemli olduğu milli birlik beraberlik açısından ne kadar elzem olduğu ortaya çıktı. MİSİAD çalışmalara tüm hızıyla devam edecektir" dedi.


Öncel; yeni kurulan Afyon, Aydın, Manisa’nın Alaşehir ilçesi, Muğla’nın Bodrum ilçesi; İzmir’in Buca, Karşıyaka, Gaziemir ilçeleri, İzmir ilinin Genç MİSİAD ve Kadın Kolları Başkanlığı atamalarını yaparak mazbatalarını yeni başkanlara takdim edip hayırlı olsun temennilerinde bulundu.


Programdan sonra MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel ve beraberindeki heyet, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a, Ege Bölgesi Kızılay Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök’ü, Narlıdere Kaymakamı Hürrem Aksoy’u ve daha sonra son olarak Narlıdere’de bulunan Türkmen Alevileri Tahtacılar Cem Evini ziyarette bulundu.


Son olarak Kemalpaşa’da bulunan Tayel Çelik fabrikasına ziyarette bulunan Öncel ve beraberindeki yönetim, işçilerle öğlen yemeği yiyerek fabrikada incelemelerde yaptı.


Ziyaretlerde ayrıca, Ege Bölge Başkanı Mustafa Efe Öncel, İzmir MİSİAD İl Başkan Vekili Mustafa Üstün de yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:20
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