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Ege'de kuvvetli sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nde yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, vatandaşların ve yetkililerin muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi- Türkiye, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek ve hava sıcaklıkları artacak ancak perşembe gününden itibaren yeni bir soğuk hava kütlesiyle sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek- Yağışların hafta sonuna kadar bütün yurtta görüleceği, hafta sonuna doğru iç bölgelerde yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği tahmin ediliyor

25 Kasım 2018 Pazar 14:33
Ege'de kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Ege Bölgesi'nde yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, vatandaşların ve yetkililerin muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Muğla'da çok kuvvetli, İzmir, Aydın ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Öte yandan, Türkiye'nin, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. Buna karşın, perşembe gününden itibaren, Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

- Kar geliyor

Yağışların batıdan başlayarak hafta sonuna kadar bütün yurtta görüleceği tahmin ediliyor. Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde gelecek yağışların, hafta sonuna doğru iç bölgelerde yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi öngörülüyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış meydana geleceği belirtiliyor. Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında başta Kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:33
  1. kar
  2. Meteoroloji
  3. sağanak

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