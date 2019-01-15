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Ege'de kar etkili oluyor

İzmir-Ankara kara yolunun Salihli ve Kula arasında kalan Sandal ve Gökçeören mahallelerinin bölgesinde, kar nedeniyle yolda kalan araçlardan dolayı yol trafiğe kapandı- Manisa'nın Kula ile Uşak'ın Eşme ve İzmir'in Tire ile Aydın'ın İncirliova ilçeleri arasındaki kara yollarında da kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

15 Ocak 2019 Salı 18:03
Ege'de kar etkili oluyor

İZMİR/MANİSA (AA) - İzmir, Manisa ve Uşak'ta etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Ege Bölgesi'nin bazı yerlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Manisa'nın Kula ve Salihli ilçeleri arasındaki Sandal ve Gökçeören mahallelerinde kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bu araçlardan dolayı İzmir-Ankara kara yolunun söz konusu kesimi trafiğe kapandı.

Manisa'nın Kula ile Uşak'ın Eşme ilçeleri arasındaki yol da kar yağışı nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerince tuzlama ve yol açma çalışmaları yapılıyor.

Demirci ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, yağış elektrik nakil hatlarına zarar verdi. İlçede aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor.

1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Tipi nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Demirci-Simav kara yolunun açık tutulabilmesi için karayolları ekipleri greyder, kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu güzergahtaki bazı otobüs seferleri de iptal edildi.

Manisa'nın Salihli ile İzmir'in Ödemiş ilçelerini bağlayan kara yolunda da yoğun kar ulaşımda zorluklara neden oldu. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açık tutulabilmesi için tuzlama çalışmaları yaptı.

Salihli'nin Allahdiyen Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Akhisar ilçesinde çeşitli mahallelerden taşımalı sistemle Başlamış Ceylan Karasoy İlkokulu ve Ortaokuluna giden öğrenciler öğleden sonra evlerine gönderildi.

Turgutlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde kar yağışı sebebiyle yolda kalan araçlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

- İzmir'de kar

İzmir'in Tire ilçesinde de yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle Tire ile Aydın'ın İncirliova ilçesindeki kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan 15 civarında araç, karayolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, merkez dışındaki mahallelere gideceklerin tedbirli olması konusunda uyarıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:03
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