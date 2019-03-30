0553 313 94 23

Ege'de fırtına etkili oluyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçı barınağında demirli 3 tekne battı- Malta bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia", Kuşadası Ege Port Limanı'na zorlukla yanaşabildi

30 Mart 2019 Cumartesi 12:15
Ege'de fırtına etkili oluyor

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçı barınağında demirli 3 tekne battı.

Geceden bu yana devam eden fırtına nedeniyle Karaburun'daki Mordoğan Balıkçı Barınağı'nda bağlı 3 tekne dalgaların altında kalarak tamamen suya gömüldü.

Fırtına nedeniyle barınakta demirli diğer tekneler de batma tehlikesi geçirince tekne sahipleri kurtarma çalışması için seferber oldu.

Bazı tekne sahiplerinin barınakta nöbet tutarak sabahladığı görüldü.

Barınakta tur teknesi demirli olan Arif Koldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı barınağına koştuklarını, 15 tekneyi batmaktan kurtardıklarını ifade etti.

Barınaktaki 3 teknenin su altında kaldığını belirten Koldaş, "Fırtınanın hızının saatte 70 kilometreyi bulduğunu tahmin ediyoruz. Sabaha kadar burada kurtarma işlemleri yaptık. Teknelerin bazılarının iplerini salarak açığa çıkardık. Bazı teknelerin ise harici sularını boşaltarak batmasını önledik. Telefonla ulaştığımız tekne sahiplerine fırtınayı haber vererek barınağa çağırdık. Gelemeyenlerin teknelerini de biz kurtardık." diye konuştu.

Fırtına nedeniyle İzmir kent merkezinde de olumsuzluklar yaşanıyor.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 11.30 itibarıyla tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bornova ilçesinde Çamdibi semti ile Bayraklı ilçesinde 2 evin çatısı uçtu. Bayraklı'da bir binanın terasından düşen cisim nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu.

- Kruvaziyer zorlukla yanaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sezon 5. seferini yapan Malta bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia", Ege Port Limanı'na zorlukla yanaşabildi.

Büyük bölümü ABD'li turistlerden oluşan bin 470 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası'na yaklaşan kruvaziyer, fırtına nedeniyle yaklaşık bir saat açıkta bekledi.

Kuşadası Liman Başkanlığının izni sonrası Ege Port Limanı görevlilerinin kılavuzluğunda limana sorunsuz şekilde demirleyen gemideki turistler Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası turlarına devam etti.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, geceden bu yana etkili olan fırtınanın deniz trafiğinde aksamalara neden olduğunu, Celestyal Olympia gibi dev gemilerin bu havalarda limana yanaştırılmasının uzmanlık gerektirdiğini, deniz araçlarının koordineli çalışmasıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geminin bugün tur programının ardından limandan ayrılacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:15
  1. balıkçı barınağı
  2. Ege Bölgesi
  3. Ege Denizi
  4. fırtına
  5. İzmir
  6. Karaburun
  7. Meteoroloji
  8. tekne battı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı odakların her türlü baskı ve tehditleri sonuçsuz bırakılacaktır"
    1. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    2. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    3. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    4. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    5. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    6. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    7. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    8. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    9. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    10. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    11. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    12. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    13. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    14. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    15. Kayak merkezinde yol genişletme..
    16. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    17. Bu araçtan sağ çıktılar
    18. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    19. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    20. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'