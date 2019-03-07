Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 3 ölü

GÜMÜLCİNE (AA) - Ege Denizi'nde Sisam Adası (Samos) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yunan basını, bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin 3'ü çocuk 11 kişiyi kurtardığını, bir kişinin cesedine ulaştığını duyurdu. Haberlerde, kurtarılan çocuklardan 2'sinin sevk edildiği Sisam Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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