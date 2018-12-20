Son depremler! Ege’de deprem nerede oldu?

Son zamanlarda hem dünyada hem de Türkiye’de birbiri ardına depremler meydana gelmekte. Uzmanlar olası İstanbul depremine karşı uyarılarda bulunmaya devam ederken, son deprem Ege’de oldu. AFAD, Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son depremler